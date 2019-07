Mutatjuk a Facebook összes trükkös kifejezését

Még 2017-ben írtunk róla, hogy a Facebook elérhetővé tett egy trükkös funkciót, ami kicsit interaktívabbá teszi a kommunikációt a legnagyobb közösségi oldalon. Az úgynevezett „Text Delights” nevű fejlesztés lényege, hogy ha beírunk bizonyos szavakat kommentbe, vagy akár a Messenger csevegő ablakába, akkor apróbb animációk jelennek meg.

Aki rendszeresen használja a Messengert, azt biztosan tudja, hogy ha <3 karaktereket pötyög be egy ismerősének, akkor pár pillanatra szálló szívecskék töltik be a csevegő képernyőjét (ugyanezt lehet elérni az „xoxo” szóval), és már az sem újdonság, hogy egy hozzászólásban elejtett „gratulálok” szó felett lufik szállnak, ha rákattintunk a kifejezésre.

Azóta a közösségi oldal több ilyen trükkös szót is hozzáadott a szótárhoz. Összeszedtük mindet, némelyik magyar kifejezésekkel is működik:

gratulálok (lufik szállnak fel)

(lufik szállnak fel) te vagy a legjobb (egy színes csillag úszik be)

(egy színes csillag úszik be) xoxo (szívecskék szálnak fel a komment felett)

(szívecskék szálnak fel a komment felett) best wishes (két kézből szállnak fel színes konfettik)

(két kézből szállnak fel színes konfettik) meg tudod csinálni (szivárványszínű lájkgomb ugrál a képernyőn)

(szivárványszínű lájkgomb ugrál a képernyőn) wonderful time (virágok bújnak elő egy hüvelykujjból)

Ha mindent jól csináltunk, akkor a begépelést követően a szavak vastag színes betűkkel jelennek meg. Ezután rájuk kattintva ismét megjelenik az animáció, amit így a végtelenségig ismételgethetünk.

Korábban működtek a „rad”, „radness”, „bff”, „lmao”, „thank you so much” kifejezések is, de mivel ezek nem voltak túl népszerűek, azóta kikerültek a kínálatból.