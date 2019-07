Hatalmas aksit és brutális hardvert kapott az Asus legújabb szupertelefonja

Hivatalosan is leleplezték a Honor 9X és Honor 9X Pro mobilokat

Az Asus már a múlt héten elkezdett információkat megoszatni a legújabb, kifejezetten játékosoknakszánt telefonjáról, a ROG Phone II-ről, és ahogy arra számítani lehetett, meg is történt a hivatalos leleplezés, és a tajvani gyártó legújabb okostelefonja igazi kézben hordható erőmű lett. A készülék a világon elsőként használja a Qualcomm Snapdragon 855 Plus processzort, ami akár 2.96 GHz-es sebességre is képes.

Ezt egészíti ki az Adreno 640 grafikus chip, ami 675 MHz-es órajellel biztosít maximumra húzott grafikát, és a túlmelegedés miatt sem kell aggódni, hiszen a hűtésről a GameCool II 3D rendszer gondoskodik.

Kijelzőként egy 6,59 hüvelykes, 120 Hz-es, 1 ms-os késleltetést biztosító, 10-bites HDR AMOLED panelt kapunk, méghozzá Delta-E <1 színhűséggel, Gorilla Glass 6 védelemmel, amit a gyártó ígérete szerint páratlan érintésérzékelés egészít ki. Az átlagon felüli teljesítmény (és fogyasztás) kiszolgálásáról egy 6000 mAh-es akkumulátor gondoskodik, ami ezúttal is a készülék oldaláról tölthető (így a kábel egyáltalán nem zavar a játékban), méghozzá 30 Wattos gyorstöltéssel. Háttértárból 512 GB-tal rendelkezik a telefon, memóriából pedig nem kevesebb, mint 12 GB került a burkolat alá.

Kamerából az előlapon egyetlen egységet kapunk (24 MP, f/2.2), míg a hátlapra egy 48 megapixeles (f/1.8) főkamera került, amit egy 13 megapixeles (f/2.4) ultraszéles egység egészít ki. Ennél ugyan bőven vannak ütősebb rendszerrel rendelkező telefonok a piacon, ugyanakkor a ROG Phone II nem abból a célból készült, hogy a világ legjobb mobilos fotóit készíthessük vele.

A készülék emellé fel van szerelve AirTrigger II ultrahangos szenzorokkal, Dual Surrounding Vibration technológiával és erőteljes előlapi hangszórókkal. A mobilhoz – az elődjéhez hasonlóan – kiegészítők is érkeznek, mint például a külön aksival felszerelt TwinView Dock II a kétképernyős játékhoz és a konfigurálható ROG Kunai Gamepad a kézikonzolokhoz hasonló játékélményhez.

A készülék Magyarországon 2019 harmadik negyedévében lesz kapható, ugyanakkor a gyártó arról még nem közölt információkat, hogy mennyiért lehet majd lecsapni a videojátékosokat megcélzó telefonra.