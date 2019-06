Mobilon tér vissza a híres Mario-játék

A Nintendo januárban jelentette be, hogy újabb okostelefonos játékkal örvendezteti meg a felhasználókat, és valószínűleg ezúttal sem fog mellé a rendkívül sikeres Super Mario Run után, mert egy igazi régi aduászt húz elő a kalapból.

A Dr. Mario World című akció/puzzle-játékot a japán LINE Corporationnel és a NHN Entertainmenttel közösen készítik, és az 1990-ben, még NES-konzolra és GameBoyra kiadott Dr. Mario iterációjának szánják. A játék azóta már megjelent különféle variánsokban Nintendo 64-re, 3DS-re, Wii U-ra is, így valahol sejthető volt, hogy előbb-utóbb megtalálja a maga útját mobilra is.

A cég most bejelentette a pontos megjelenési dátumot is: heteken belül, július 10-én jelenik meg végül a program, Androidra és iOS-re egyaránt, és ingyen lehet majd játszani. A Google Play Áruházban és az Apple App Store-ban már el is indult az előzetes regisztráció.

Emellé kaptunk egy trailert is, amin jól látszik, hogy a régi cím játékmenetén némileg csavartak: a kapszulák nem a képernyő tetejéről csorognak lefele (mint a Tetrisben az elemek), hanem egy előre berendezett pályán lehet azokat terelgetni, de az nem változott, hogy a vírusok pusztítása a fő feladat. A megjelenés után eleinte csak öt pálya lesz elérhető, a kínálatot idővel bővítik majd a fejlesztők, és Mario mellett olyan jól ismert karakterek is visszatérnek, mint Peach, Toad, Yoshi és Bowser, akik mind egyedi képességeket kapnak.

