Redmi 7 vagy Xiaomi Mi Play: melyik jobb a két olcsó mobil közül?

A két telefont azért is érdemes összevetni, mert itthon nagyjából egy időben jelentek meg és hasonló célközönséget – fiatalos, kisebb büdzséből gazdálkodók – céloznak meg. A két készüléket korábban már külön-külön is górcső alá vettük, Xiaomi Mi Play tesztjét itt, a Redmi 7 értékelését pedig itt olvashatjátok. Mindkét mobil kifejezetten jól néz ki, az új színek sokat dobnak a Xiaomi bábáskodása alatt készült telefonokon. Bár a Mi Play is dögös, de az általunk tesztelt holdvörös színkompozíció annyira jól áll a Redmi 7-nek, hogy szívesebben nézegettük ezt a készüléket, mint a másikat.

A Mi Play nagy előnye, hogy kompakt méretekkel rendelkezik: az 5,84 hüvelykes kijelző ellenére alig nagyobb, mint az 5,15 colos Mi 5. Tehát aki nem szeretne tepsit, jobban jár a Mi Play-jel. A kijelzője Full HD+ felbontású, erre tehát egy szavunk sem lehet. A Redmi 7 ellenben 6,26 hüvelykes kijelzőt kapott, így a mérete is nagyobb, viszont a felbontás csak HD+, ami 2019-ben azért egy kicsit már necces. Használat közben viszont koránt sem olyan zavaró, mint papíron: nem pixeles a képe.

A nyurgasága viszont fura a Redmi 7-nek: a 19:9-es képarány miatt túlzottan nagy lett, ilyen szempontból a Mi Play jobb választás. Mindkét telefon a Xiaomitól megszokott minőségben lett összerakva, de a technikai részleteken azért hamar látszódik, hogy olcsó modellekről van szó. Nincs gyorstöltés és NFC, a Redmi 7-ből a duális wifi is hiányzik, és mindkettő microUSB-n keresztül tölthető, szóval van hová fejlődni.

Ami a kijelzőket illeti, a Mi Play kávái elég nagyok, ehhez képest a Redmi 7 „egy évezreddel” előbbre tart: vékony keret veszi körbe a megjelenítőt. Szenzorszigetből mindkettőnél csepp alakút kapunk, található – ízlés dolga, hogy ez kinek mennyire tetszik, minket egyik sem zavart, többségünk a Redmi 7-et találta modernebbnek, cserébe túl nagynak, ráadásul a 19:9-es képarány nem igazán kompatibilis semmivel.

Hardver és szoftver

Ezen a fronton két alapvetően eltérő irányt testesítenek meg a készülékek: a Redmi 7 az új Snapdragon architektúrát, a 632-est kapta meg, tehát friss és ropogós a cucc, ráadásul ahogy kell, teljesítményben el is veri a korábbi Redmi és Note modelleket. A gyártó viszont a memória mennyiségének korlátozását érezte megfelelő lépésnek arra, hogy a fogyasztókat a drágább készülékek felé terelje, így a csúcsverzió a 3/64 GB-os variáns lett – szerintünk ugyanakkor a 3/32-es jobb választás. Cserébe gördülékeny, játékra viszont alkalmatlan telefont kapunk, amin már a legújabb Android Pie-ra épülő MIUI 10 kezelőfelület fut.

Ehhez képest a Mi Play olyan, mintha maradék alkatrészekből építették volna: a központi mag egy Helio P35-ös MTK processzor, de 4 GB RAM-mal, szóval nehéz a két mobil közül kiválasztani a jobbikat, legalábbis a hardver alapján. Azt érdemes tudni, hogy a több memória ellenére a Mi Play-t éreztük lassúnak, sokszor akadozott, ha egy picit is erőforrásigényesebb alkalmazáshoz nyúltunk.

Mivel a Mi Play tavalyi modell, de nem volt belőle global ROM-os verzió, sokáig nem is hozták Európába, amikor pedig igen, akkor már az Android 8.1-es operációs rendszer nem tartozott a legfrissebbek közé. Persze ez lényegtelen, hiszen ezen is 10-es MIUI fut, így a két készülék között nem ez lesz a perdöntő.

Használat közben

Érdekes módon a Redmi 7 kapcsán nem igazán merültek fel hiányosságok használat közben. Mivel rendelkezik infra porttal, amit az elpusztult távirányítóink helyett használunk, kifejezetten örültünk, hogy tudtuk róla például a TV-t kapcsolgatni, ugyanez a Mi Play-jel nem ment volna.

A Redmi 7 kijelzőjének nagyon jó az érintésérzékenysége, az elmúlt pár szériához képest jelentős a javulás, és mivel a telefon ezt a részét nyúzzuk a legtöbbet, ez az egyik legfontosabb előrelépés a telefon kapcsán. Ellenben a panel fényereje lehetne erősebb, de ez a Mi Play-nél is hibádzik, napfényben olyanok voltunk, mint a tanácstalan John Travolta mém, kerestük a helyet, ahol árnyék vetül a kijelzőre.

A Redmi 7 esetén a 3/64-es kiszerelésnek azért nincs értelme, mert 10 000 Ft-tal drágább, mint a 3/32-es modell, viszont egy 32 GB-os microSD kártya már 2000 Ft körül kapható. A filmeket, zenéket innen is ugyanúgy le tudjuk játszani, teljesen fölösleges a nagyobb verzió. Ez az olcsósítás a Mi Play kapcsán nem érvényes, mert csak 4/64-es verzióban kapható, de árban így is nagyjából ugyanott vagyunk.

Fényképek és videók készítésekor az eredmény alapvetően attól függ, hogy mennyi fény áll a szenzorok rendelkezésre. A két készülék világosban meglepően jó képeket készít, nem is számítottunk ilyen jó eredményekre, ugyanakkor este sötét kútba zuhan a minőség, szinte értékelhetetlenek az elkészült anyagok – a fotók és a videók egyaránt.

Az is problémás, hogy sem a Mi Play, sem a Redmi 7 nem rendelkezik szoftveres képstabilizálással, így a kézremegés eléggé markánsan kijön a közelebbi témák videózásánál, és hiába van AI, meg 1080p/60 FPS – legalábbis a Redmi 7 esetében -, ez nem sokat nyom a latba, ha olyan tartalmak születnek, mintha lovaskocsiról lőttük volna őket. A jó minőség persze nem is várható el alsó-középkategóriás mobiloktól, aki ilyesmire vágyik, annak a Mi 9 felé kell kacsintgatnia.

Ami a tipikusan idegesítő dolgok közé tartozik, a szenzorok hiánya és a gyatra üzemidő. Ezek filléres tételek, nem ettől drága egy telefon, hanem a jobb kijelzőtől vagy a gyorsabb SoC-tól. Szóval, amikor az NFC, a gyorstöltés, a Type-C port, az infra szenzor és a kétsávos wifi nem kerül bele a mobilba, az általában azért van, mert ezzel is pozicionálják az eszközöket. Ami viszont perdöntő, hogy Mi Play-nél hiányzik a B20-as sáv, illetve a 3000 mAh-s aksira egynapos üzemidő jut. A Redmi 7-tel simán bírta 48 óráig, emellett minden fontos LTE frekvenciát ismer – és ez el is dönti a két modell közti összecsapást.

Összegzés

Kezdjük az árakkal: a Redmi 7 3/32 GB-os verziója 50 000 Ft Kínából rendelve, de még itthon, magyarországi garival, szállítással és ügyfélszolgálattal is csak 45 000. Ugyanez a Mi Play esetében 37 000, illetve 55 000 Ft, így ez a készülék még árban is alulmarad a Redmi 7-hez képest, pedig az utóbbi jobb processzort, nagyobb kijelzőt, B20-at és infra portot is magáénak tudhat.

A Mi Playt azoknak érdemes megvennie, akinek nélkülözhetetlen a duális wiwi, a Full HD kijelző, vagy mindenképpen kisebb méretű telefont akarnak, hiszen a Xiaomi Mi 5 méretében – ami 5,15 hüvelyket jelent – már egyetlen készüléket sem árul a kínai cég, csakis a Mi Play-t.