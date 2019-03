Új módszerrel szúrják ki a tömegből a drogcsempészeket

A brit Igazságügyi Minisztérium érdekes kísérletbe kezdett három yorkshire-i börtönben: arcfelismerő rendszereket helyezett el, hogy felismerhesse a raboknak drogot csempészőket, akik gyakran járnak be más és más bűnözőkhöz különböző álneveken. A rendelkezésre két célból volt szükség: egyrészt a minisztérium tesztelni akarta az arcfelismerő rendszert, másrészt a fegyőrök hatalmas mennyiségű drogot foglalnak le évente (Walesben és Angliában tavaly csak 23 ezer kábítószeres csomagot és mobiltelefont próbáltak becsempészni – és ezek a lefülelt csempészek csak).

Az arcfelismerő technológiát a HMP Humberben, a retinavizsgálatot a HMP Lindholme-ban, a dokumentumos azonosítást pedig a HMP Hullban vezették be. A miniszterek sikeresnek nevezték a programot, és arra készülnek, hogy országszerte több helyen is alkalmazzák – számolt be róla a BBC.

December és január között, egy hathetes periódusban 770 látogató arcát szkennelték be a HMP Humberben, volt, aki a projekt hallatán egyszerűen nem is akart látogatni. A minisztérium szerint több olyan személyt is találtak, aki drog- és mobiltelefon-csempészéssel foglalkozott, bár a személyazonosságukat nagyon nehéz megállapítani, mert valószínűleg hamis papírokkal jutottak be a börtönbe.

A szakértők leginkább a Spice nevű drog miatt aggódnak, amely agresszivitást vált ki a rabokból, a mobiltelefonok bejuttatását pedig azért akarják megakadályozni, mert ezeket rendszerint drogszállítmányok megszervezésére és szemtanúk zsarolására használják a rabok. Az Igazságügyi Minisztérium ezzel a szabályozással azt akarja elérni, hogy a börtönök ne csak rabintézetek legyenek, hanem

olyan helyszínek, ahol az elítéltek tudjanak rehabilitálódni és fejlődni.

Nem mindenki üdvözölte azonban az arcfelismerő rendszerek bevezetését: a Big Brother Watch kampánycsoport azzal gyanúsította meg a kormányt, hogy emberi jogokkal kísérletezik.