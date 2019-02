Leteszteltük és összehasonlítottuk a közelmúlt két legjobb porszívóját

A Xiaomi Jimmy JV51 tesztjét itt, míg a JV71 sajátját ezen a linken olvashatjátok, illetve érdemes vetni egy pillantást az etalonra, a Xiaomi Roidmi F8-ra is. A végcél természetesen mindhárom eszköz esetében ugyanaz: minél gyorsabban, kábelhuzigálás és porzsák ürítés nélkül, a legkisebb energiaráfordítással kitakarítani. A különbség csak az, hogy a gyártók milyen kiegészítőket adnak a termék mellé.

Mint látható, eltérő koncepció mentén kapjuk a kiegészítőket. A Jimmy JV51 legnagyobb hiányossága a flexibilis cső elhagyása, amivel az autót is lehet takarítani, de akár a polcokon is végigmehetünk vele. Értelemszerűen a Jimmy JV71-hez nem jár fali konzol, hiszen az megáll a saját lábán, és pont ugyanezért maradt ki a kisebbik modell repertoárjából a dokkoló platform.

Ami az általános minőségérzetet illeti, a Xiaomi Roidmi F8-hoz képest mindkettő olcsóbb anyagokkal operál, de a Xiaomi Jimmy JV51 nem véletlenül kerül 57 000 forintba. Puritán műanyagtenger keveredik a jól összerakottság érzetével, míg a Jimmy JV71 egy fokkal igényesebb, különösen a morzsaporszívó. Ugyanez nem mondható el a kiegészítőiről, ott az egyszerű, de ellenálló műanyag került túlsúlyba.





Képgaléria: Xiaomi Jimmy JV71















Fotó: RendeljKínait

















A duális portartály is fontos, hiszen egyrészt így több kosztól szabadíthatjuk meg a lakást, másrészt eltérő működési elvről beszélünk. A Xiaomi Jimmy JV71 felső része ugyanis kiemelhető, így morzsaporszívóként/autóporszívóként is használható. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne a JV51-gyel takarítani az asztalt vagy a kocsit, csak a másikkal sokkal kényelmesebb.

A két termék között van még egy nagy különbség, ami alapvetően meghatározza a használatot: a Xiaomi Jimmy JV71 képes a saját takarítófején megállni, míg a JV51 nem. Ez azt is eredményezi, hogy a drágábbik modellt betehetjük a sarokba, a kisebbiket viszont nem, cserébe ez utóbbinak sokkal flexibilisebb a feje, és majdnem vízszintesen ledönthető.





Képgaléria: Xiaomi Jimmy JV51















Fotó: RendeljKínait

















Gyakorlat teszi a mestert

Íme újabb táblázat, hogy a műszaki paramétereket könnyen átláthatók legyenek. Nekünk egyébként az a sanda gyanúnk, hogy motorikusan ugyanaz a két szerkezet, és szívóerőben, illetve üzemidőben sem tapasztaltunk lényegi különbséget.

A két berendezés műszaki alapjai azonosak, de az ördög a részletekben lakozik. Az eredeti koncepció ugyanis az volt ezeknél az eszközöknél – amit a nevük, az állóporszívó is sugall –, hogy képesek a saját „lábukon” megállni, vagyis rendkívül praktikusak, nagyon könnyű a használatuk, nem kell őket soha szétszedni, csak eltenni a sarokba. Ezen kritériumoknak a Xiaomi Jimmy JV71 tökéletesen megfelel.

Emellett az alacsony súly is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a takarítás közben ne legyen olyan fáradságos munka, mint a hagyományos 10-12 kg-os porszívók esetében. Ez a gyakorlatban is érezhető, egészen más egy 1,5 kg-os tárgyat emelgetni vagy például felállni vele egy létrára. A trükk a fenti számokban ott van, hogy a Jimmy JV71 súlya csak a morzsaporszívó részre vonatkozik, igaz a teljes szerkezetet úgysem emelgetjük majd.

Van a drágábbik gépezetnek még egy extrája,

amit a Jimmy JV51 nem tud: nagyon flexibilisen átalakítható a szerkezete. Ez azt jelenti, hogy például a motorikus rész kerülhet hátra is, nemcsak középre, míg a szívócsonk és a flexibilis fej előre, így viszonylag szabadon variálhatjuk az eszköz méretét és hosszát. Ez lehetővé teszi, hogy olyan sarkokat is elérjünk, amelyeket a kistestvér már nem képes, de akár „portörlésre” is használhatjuk, a HEPA filter miatt semmit nem enged vissza a levegőbe.

Ezt a JV51 azzal tromfolja meg, hogy az akkumulátora cserélhető, így az üzemidőt kitolhatjuk annyival, ahány aksink van. Az újabb telepek megvásárlása elég borsos, darabja 30 000 Ft, viszont így árban összemérhető a két takarító eszköz, hiszen Jimmy JV51+1 akkumulátor = 1 db Jimmy JV71-gyel. Az akkumulátorok megismeréséhez ezt a linket érdemes böngészni.

Gyakorlati tapasztalat, hogy egy durván 50 négyzetméteres lakáson 15 perc alatt végig lehet velük érni, így 2-3 takarítás egy feltöltésbe belefér. A sajtóanyagban szereplő 350 nm-t kicsit erősnek érezzük, lehet Usain Bolt kezében tudna ennyit, de a miénkben biztosan nem.

A megadott 45 perc valós, amennyiben a kisebbik fokozaton használjuk az eszközöket. Az erősebb módban tényleg izomból szívnak, érdemes a koszosabb szőnyegeknek így nekimenni. Ezen a területen döntetlen az állás, hiszen egyforma fejekkel rendelkeznek, remek hatékonysággal takarítanak, ráadásul a kisebbik „atkaeltávolító fej” az asztmásoknak és a porallergiásoknak nyújt mentsvárat.

A porszívózás persze nemcsak a szívóteljesítményből, hanem például a fej használhatóságából is áll. A Xiaomi Jimmy JV51 sokkal flexibilisebben tud mozogni, mint ellenlábasa, aminek az oka az, hogy az álló mód miatt a JV71 sajátja beakad, ha 90 fok közelébe húzzuk. Ez minket eléggé idegesített, de ha odafigyelünk, akkor elkerülhető.

Összegzés

Kétségtelen tény, hogy mindkét termék kiváló, sokkal egyszerűbb a takarítás a könnyű, kábel nélküli berendezésekkel. A Xiaomi Jimmy JV51 előnye a cserélhető akkumulátor, a flexibilis fej és a majdnem 30 000 Ft-tal alacsonyabb ár, de azt gondoljuk, ezt a Jimmy JV71 képes kompenzálni. Ez ugyanis megáll a saját lábán, morzsaporszívó is egyben, könnyebben átvariálható és dupla portartálya van.

Nem szabad viszont elfelejteni, hogy a használattól kopik a felülete, illetve a fej is furán be tud akadni. Így összességében döntetlen körüli az állás. Akinek az ár a fontos, az vegye az 58 000 Ft-os Xiaomi Jimmy JV51-et, aki pedig bútorokat és autót is szeretne takarítani, annak a JV71 a nyerő. Szerencsére mindkettő elérhető áfa- ás vámmentes EU Priority Line szállítással.