Halálra rémíti a gyerekeket ez a reklám

A Spotify nagyon mellényúlt az egyik reklámjával, már ami az életkorra való targetálást jelenti: Youtube-on gyerekvideók előtt is lejátszotta a saját lejátszási listáit reklámozó, horrorbabát szerepeltető videót. A brit hirdetési szabványügyi hatóságához érkeztek bejelentések aggódó szülőktől, a zenesreamelő alkalmazás nagyon sajnálja a történteket.

A Spotify poénosan, parodizálva szerettte volna reklámozni saját magát: egy olyan videót töltött fel Youtube-ra, amelyben Camila Cabello Havana című dalára ébred fel egy horrorbaba, de a szám annyira jó, hogy a szereplők nem tudnak ellenállni neki, és újra és újra lejátsszák. A videó tényleg vicces, kifigurázza a babás horrorfilmeket, azzal a végkijelentéssel, hogy “killer songs you can’t resist”, vagyis gyilkosan jó számokat talál az ember a zenestreamelő platformján, amiknek nem tud ellenállni.

A baj ezzel csak az volt, hogy a videó nemcsak a 18 év feletti korosztály számára jelent meg Youtube-on, hanem gyerekeknek is gyerekvideók előtt. Érthető, hogy az ijesztő, fehér fejű, fekete szemű babától a kicsik frászt kaptak, a szülők pedig nekiálltak bejelenteni a Spotify-t a brit hirdetési szabványügyi hatósághoz (Advertising Standards Authority, ASA). A kivizsgálás után a Spotify-t felelősségre vonták, de a zenestreamelő azzal védekezett, hogy Youtube-on a 18-34 éves korosztályra állította be a célirányt. A Youtube erre azt nyilatkozta, a hirdetők felelőssége, hogy milyen célcsoportot állítanak be a hirdetéseikhez, és hogy ezt rendszeresen le is ellenőrizzék.

A Spotify közleményt adott ki azzal kapcsolatban, hogy mennyire sajnálják az esetet. „Horrorparódiának szántuk a videót, amiről úgy gondoltuk, hogy viccesen ábrázolja, mennyire fülbemászók lehetnek egyes dalok. Nagyon komolyan vesszük a hirdetési szabályozásokat, és ezentúl is úgy fogunk eljárni, hogy az ASA előírásainak megfeleljünk” – írták.