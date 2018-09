Az ilyen részletek miatt imádja szinte mindenki az új Pókembert

Busz landolt Milánó egyik folyójában, az ok zseniális

Szeptember 7-én jelent meg a Marvel’s Spider-Man, az Insomiac Games új pókemberes videojátéka, ami – sokak bánatára – csak PlayStation 4 konzolra érhető el. A programot óriási várakozás előzte meg, a megjelenés előtt az Amazon kifogyott a fizikai példányokból, eladások tekintetében pedig a játék még a szintén jól teljesítő 2018-as God of War-t is lenyomta, legalábbis az első két hét adatai alapján.

Tesztünkben mi is magasztaltuk a játékot és külön kiemeltük, hogy kapunk egy élő és lélegző nagyvárost, ami nemcsak egy üres, banditákkal teli hatalmas díszlet, hanem egy olyan pezsgő környezet, ami folyamatosan változik (a napszakok és a kinézet is), és elhiteti velünk, hogy tényleg tétje van a dolgoknak, arra sarkallva a játékost, hogy mindent megtegyen New York megmentéséért.

Az alkotók tényleg rengeteg energiát fektettek a virtuális Nagy Alma megalkotásába, és az alábbi videónál semmi nem mutatja meg jobban, hogy valóban kiemelkedő munkát végeztek. Az alig pár másodperces felvétel elején még csak annyit látunk, hogy valaki épp a Marvel’s Spider-Man-nel játszik, aztán az ablak felé mozdul a kamera, és odakinn egy-az-egyben ugyanazt láthatjuk, mint a monitoron.

A videó készítője tulajdonképpen abban a Manhattanben található házban lakik, aminek a virtuális változatán a szuperhős épp megpihen, mellette pedig a valóságban is létező épületek pontos másai láthatók. A játékot pont az ilyen aprólékos részletek miatt imádja szinte mindenki: a fejlesztők ráadásul nemcsak New York lemodellezésében törekedtek a maximumra: korábban még senki nem csinált annyira karakterhű programot Pókember főszereplésével, mint amilyen a Marvel’s Spider-Man.