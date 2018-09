Szomorú véget ért a különleges lánykérés

Szeptember 7-én jelent meg a Marvel’s Spider-Man, az idei ősz egyik legjobban várt videojátéka, amiben a címnek megfelelően a közkedvelt Pókember irányítható, a feladat pedig, hogy megmentsük New Yorkot és lakosságát a sosem pihenő rosszfiúktól. A program iránt már a megjelenés előtt hatalmas volt az érdeklődés, Milánóban egészen különleges módon reklámozták, a kritikusok szerint pedig minden idők egyik legjobb szuperhősös játékáról van szó, ugyanakkor a programnak van egy egészen szomorú mellékszála is – egy srác a Pókemberes játék segítségével akarta megkérni a barátnője kezét, a fejlesztők is benne voltak az ötletben, a kapcsolat viszont nem érte meg a Marvel’s Spider-Man megjelenését.

Tyler Schultz még májusban kereste meg a Twitteren a játék fejlesztéséért felelős Insomniac Games csapatot, azt kérve tőlük, hogy rejtsék el valahol a játékban a „Madison, will you marry me?” feliratot (Madison, hozzám jössz feleségül?), mert így szeretné megkérni a lány kezét. Meglepő módon az alkotók nemcsak válaszoltak Tylernek, de pozitív válasz érkezett, sőt még Bill Rosemann, a Marvel Games egyik fejese is áldását adta az ötletre, így semmi akadálya nem volt a különleges lánykérés megvalósításának.

We’ve just past our five years in April so I think she’ll still be around in September lol. — Tyler (@topnotch1210) May 11, 2018

A játék múlt pénteken a boltokba került, a Nagy Alma felhőkarcolói között hálóhintázva pedig találhatunk egy mozit, aminek a műsorjelzőjén ott díszeleg a kért felirat. A szomorú valóság viszont az, hogy Madison nem várta ki a pillanatot, és pár héttel a program megjelenése előtt elhagyta Tylert, aki egy vlogban számolt be az élményről, bár állítása szerint így is boldog, hogy a kérése bekerült a játékba.

Az eset tanulsága ugyanakkor lehet éppen az, hogy néha nem érdemes várni a nagy pillanatra, még akkor sem, ha a játékfejlesztők belemennek abba, hogy a segítségükkel kérjük meg valaki kezét…

A sztori végkimenetele természetesen visszajutott a fejlesztőkhöz is, és Jacinda Chew, a játék egyik Art Directora felajánlotta Tylernek, hogy egy későbbi patch során megváltoztatják a szöveget. A srác először úgy reagált, hogy nem akarja megváltoztatni a szöveget, de később meggondolta magát, és azt írta, hogy van egy ötlete a cserére. Hogy mi lehet az, egyelőre még nem derült ki…

Ami viszont a videojátékot illeti, az Insomniac Games munkája nemcsak remekül néz ki, de a Marvel’s Spider-Man játékmenet és a történet szempontjából is lenyűgözte az embereket. Műfaját tekintve egy nyitott világú akciójátékról van szó, amiben a 23 éves Peter Parkert irányíthatjuk, aki már nem kezdő, hiszen a sztori szerint nyolc éve tevékenykedik szuperhősként.

Főszereplőnk eddig sosem látott, egyedi kosztümben pompázik, irányítható az újságíróként dolgozó Mary Jane, felbukkan az ifjú Pókember, Miles Morales, és külön örömhír, hogy a történet megírásában közreműködött a The Amazing Spider-Man képregényekért felelős Dan Slott is.