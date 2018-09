Öt hónapja kapható, de viszik, mint a cukrot

Április 20-án, azaz közel öt hónapja jelent meg a God of War-sorozat legújabb része, az idei év egyik legjobb videojátéka, amiről a tesztünkben úgy nyilatkoztunk, hogy nem egy felesleges rókabőr (a sorozat nyolcadik részéről beszélünk), hanem a legendás széria kiváló rebootja, ami nemcsak a történetnek helyet adó környezeten csavart hatalmasat, de a játékmeneten is.

A 2018-as God of War viszont nemcsak nekünk jött be, de a játékosoknak is, hiszen a This Gen Gaming portál csapata kiszámolta, hogy nagyjából öt hónappal a premiert követően már legalább 9 millió példánynál járhatnak az eladások, ami meglehetősen impozáns adat egy olyan videojátéktól, ami mindössze egyetlen platformra, a Sony gyártotta PlayStation 4-re érhető el. Ilyen számokat a legtöbb program akkor sem tud elérni, ha egyaránt kapható PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Azon viszont érthető, hogy közel öt hónap után is úgy viszik a God of War-t, mint a cukrot, hiszen egy tényleg kiváló videojátékról beszélünk: a program 94%-on áll a kritikákat összegző Metacritic oldalon, ami a legjobb eredmény, amit PlayStation 4 exkluzív játék elért a konzol három évvel ezelőtti megjelenése óta – nem is csoda, hogy a fejlesztés vezetője elsírta magát, mikor meglátta az értékeléseket.