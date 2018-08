Ilyen számítógépet vegyen a gyereknek iskolakezdésre

Óriási monitor, és extra teljesítmény a jutalma annak, akik laptop helyett asztali PC-t vesz az iskolára készülődő gyerekének. Persze asztali gépből is vannak rémes kombinációk, de mi laikusoknak is segítünk eligazodni a különböző felszereltségek között!

Nemsokára itt az iskolakezdés, hamarosan indulnak a hazai kereskedések „back to school” akciós kampányai, amelyeken jelentős kedvezménnyel lehet hazavinni számítógépeket.

AZONOS ÁRÉRT KÉTSZER JOBB GÉPE LEHET, HA FIGYEL!

Bár az utóbbi években a laptopok a legnépszerűbbek idehaza, érdemes figyelembe venni, hogy ugyanazért az árért akár kétszer nagyobb teljesítményű PC-nk lehet, ha laptop helyett asztali gépet választunk. Ennek az oka, hogy egy asztali gépbe nem szükséges annyira miniatürizálni az alkatrész, jobban szellőzik, nagyobb teljesítményen is működhet, mivel az akkumulátoros üzemre sem kell tekintettel lenni.

Egy asztali PC-t persze nem tudunk a táskába csúsztatni, és magunkkal cipelni, viszont az okostelefonok és táblagépek elterjedése nyomán lehet, hogy erre nincs is mindenkinek szüksége!

EZEKET KELL FIGYELNIE, HA SZÁMÍTÓGÉPET VÁSÁROL!

Amikor új gépet vesz, a legfontosabb paramétereknek a processzor és a grafikus kártya típusa, a memória mérete (és valamennyire a típusa is), valamint a háttértár (merevlemez, vagy a sokkal gyorsabb SSD meghajtó) típusa számít. Egy számítógépnek vannak egyéb alkatrészei is, mint például az alaplap, a ház, a tápegység, vagy a már nem is feltétlenül szükséges DVD-meghajtó ezekből is érdemes jobb minőségűt vásárolni, de általános érvényű tanácsokkal ezek esetében nem igazán lehet szolgálni.

És ne feledjük az operációs rendszert:

Windowsból a 10-et érdemes megvenni, ebből a legolcsóbb otthoni verzió kereskedőtől függőn 25-35 ezer forintba kerül (érdemes árösszehasonlító oldalakon kutatni) – és nem foglalja magában az Office-t. Nem kell aggódni, ha a gépünkben nincs DVD-meghajtó, a Windows 10 telepítője innen letölthető, hogy pendrive-ra telepíthető változatot készítsünk belőle egy másik PC-n, csupán az aktiváláshoz szükséges matricán lévő sorozatszámnak kell meglennie a használathoz. Ebben a cikkben nem részletezzük a különböző csatlakozótípusok és hasonló dolgok jellegzetességeit, a közérthetőség végett a fontos paramétereket ismertetjük, hogy könnyebb legyen összeszereltetni vagy kiválasztani egy kész konfigurációt – elsőre valószínűleg túl nagy falat lenne össze is szerelni a gépet.

MILYEN PROCESSZORT, MENNYI MEMÓRIÁT?

Processzorból Intel vagy AMD gyártmányút választhatunk, amiknél már nem csak a működésük órajelét kell nézni, ennél jóval bonyolultabb a számozási rendszer. Egy jövőálló géphez legalább az Intel Core i3 vagy i5, az AMD-nek pedig a Ryzen 3 vagy 5-ös sorozatú lapkáit érdemes választani.

Memóriából a modern típusnak a DDR4-es típusú számít, mérete pedig legyen legalább 8 gigabájt, ha azt szeretnénk, hogy zökkenőmentesen fusson a böngésző, a Spotify, és a többi alkalmazás. Árban alig spórolunk, ha feleennyi memóriával vásárolunk gépet, cserébe sokkal lassabb lesz.

HDD VAGY SSD?

A memória a számítógépek esetében csupán ideiglenes tároló, egy háttértárra is szükség van az adataink és a programok tárolására. A legjobb, ha egy olcsó SSD-meghajtóra telepítjük a Windowst, ezek ára most már nagyon lecsökkent, 15 ezer forint körüli összegért már kapható 240 GB-os típus (például Kingston vagy ADATA márkájú). Egy asztali PC-ben még marad hely akár több merevlemeznek, így szükség esetén vehetünk hozzá, ha például a film-, vagy zenegyűjteményünket tárolnánk a gépen.

MILYEN GRAFIKUS KÁRTYÁT VEGYEK?

Monitorból legalább Full HD, vagyis 1920×1080 pixeles felbontásút válasszunk, a pénztárcánknak megfelelő méretben, egy 22 colost már 25 ezer forint körül hazavihetünk. Arra érdemes figyelni, hogy

HDMI legyen rajta, ne valamilyen régebbi csatlakozó.

A gépben lévő grafikus kártya nagyobb teljesítménye akkor fontos, ha nemcsak internetezni és filmet nézni szeretnénk a PC-n, hanem játszani, vagy mondjuk videót vágni. Kétféle megoldás létezik, egyes processzorokba (például az AMD Ryzen 3 2200G, Ryzen 5 2400G-be, vagy bizonyos Intel Core i5-i7 lapkákba) ma már olyan grafikus vezérlőt építenek, amelyek megbirkóznak az olyan, az iskoláskorúak körében népszerű játékokkal, mint a Fortnite vagy az Overwatch. Ennek ellenére ajánlott különálló grafikus kártyát választani, legalább egy AMD Radeon RX400-as, vagy egy Nvidia GeForce 1050-es sorozatút.

ÍME, KÉT JÓ VÉTEL!

Hogy konkrét tanáccsal is szolgáljunk, felkértük a ShadowWarrior YouTube-csatorna alkotóját, hogy állítson össze nekünk két tipikus iskolás asztali konfigurációt. Ő ugyanis hétről-hétre a legjobb vételnek számító konfigurációkról vlogol, és privát is segíti az őt megkereső nézőket .

E sorok írásakor (2018 augusztusában) ő az alábbi konfigurációkat ajánlja:

Konfiguráció 1: egy jövőálló „tanulós” PC

Alaplap: MSI B250M PRO VD – ár: 15 000 Ft

MSI B250M PRO VD – ár: 15 000 Ft Processzor: Intel Pentium G4560 3,5 GHz (LGA 1151) – ár: 17 000 Ft

Intel Pentium G4560 3,5 GHz (LGA 1151) – ár: 17 000 Ft Memória: Crucial 8GB DDR4 2133 MHz – ár: 25 000 Ft

Crucial 8GB DDR4 2133 MHz – ár: 25 000 Ft Grafikus kártya: MSI GTX 1030 2GB DDR4 64 bit – ár: 26 000 Ft

MSI GTX 1030 2GB DDR4 64 bit – ár: 26 000 Ft Merevlemez: WD Blue 1TB (wd10ezex) – ár: 12 000 Ft

WD Blue 1TB (wd10ezex) – ár: 12 000 Ft Tápegység: FSP HEXA 400W – ár: 11 000 Ft

FSP HEXA 400W – ár: 11 000 Ft Ház: Aerocool V3X Advance – ár: 8 000 Ft

Aerocool V3X Advance – ár: 8 000 Ft Végösszeg: 103 000 Ft

Konfiguráció 2: gamer gép jutányos áron

Alaplap: GIGABYTE H310M DS2 – ár: 19 000 Ft

GIGABYTE H310M DS2 – ár: 19 000 Ft Processzor: Intel Core i3 8100 Quad Core – ár: 33 000 Ft

Intel Core i3 8100 Quad Core – ár: 33 000 Ft Memória: Crucial Ballistix Sport 8GB DDR4 2400MHz – ár: 25 000 Ft

Crucial Ballistix Sport 8GB DDR4 2400MHz – ár: 25 000 Ft Grafikus kártya: MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128bit PCIe – ár: 60 000 Ft

MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128bit PCIe – ár: 60 000 Ft SSD-meghajtó: Kingston A400 2.5 120GB – ár: 8 600 Ft

Kingston A400 2.5 120GB – ár: 8 600 Ft Merevlemez: Western Digital Caviar Blue 3.5″ 1TB 64MB SATA3 WD10EZEX HDD – ár: 12 000 Ft

Western Digital Caviar Blue 3.5″ 1TB 64MB SATA3 WD10EZEX HDD – ár: 12 000 Ft Tápegység: FSP HEXA+ 400W – ár: 11 600 Ft

FSP HEXA+ 400W – ár: 11 600 Ft Ház: Zalman Z1 NEO – ár: 11 500 Ft

Zalman Z1 NEO – ár: 11 500 Ft Végösszeg: 180 700 Ft

Miben tér el a két gép? A gamer modellben erősebb a grafikus kártya, és a merevlemez mellett egy SSD-meghajtó is található, hogy gyorsabban induljon a rendszer. Természetesen az igények alapján tovább lehet finomítani egy ilyen konfigurációt, a szaktudás ahhoz kell, hogy egymáshoz passzoló teljesítményű alkatrészekből álljon a gép: ha például nem elég gyors processzor mellé rakunk drága grafikus kártyát, a játékok ugyanúgy szaggathatnak, mint egy olcsóbb gépen.

A fenti lista nem tartalmazza a Windows 10 Home árát (25-35 ezer forint, 64 bites verziót keressen!), valamint az egérét és billentyűzetét (néhány ezer forint), illetve a monitorét (ha van régi, az is jó lehet, egyébként 25 ezer forint körüli összeget jelent. Ha valakinek a fentiektől olcsóbb, vagy pont drágább gépre van szüksége, a csatorna videói közt érdemes egyéb összeállítású gépek után is szétnéznie.

+1 TIPP: HASZNÁLT GÉP, GARANCIÁVAL

Magyarországon is több ismert cég foglalkozik olyan használt asztali PC-k árusításával, amiket külföldi vállalati selejtezésekről származnak, itthon kitisztítják, az esetleg problémás alkatrészeket (jellemzően merevlemez, hűtőventilátorok) cserélik, és garanciával árusítják. Ezek jellemzően márkás, például Dell, Lenovo és HP márkájú gépek. Miután egeret és magyar billentyűzetet bárhol vehetünk hozzájuk, „magyarításuk” egy laptopnál egyszerűbben megoldható, ahol ez a billentyűk felülmatricázását igényli, ráadásul egy asztali gépben nincs aksi, ami elhasználódna,

ezért sokkal kisebb lutri ilyen gépet választani.

Miután a külföldi cégeknél jellemzően elég jól felszerelt konfigurációkat selejteznek le, ezek még vígan jól lehetnek évekig egy tanuló gyereknek, főleg, ha egy erősebb grafikus kártyát is vásárolunk hozzájuk (amit általában ott a boltban be is lehet szereltetni).

Ráadásul az erre specializálódott cégek nagyjából a rendes bolti ár harmadáért kínálhatnak hozzájuk legális Windows 10-et, ami eleve mintegy húszezer forintos spórolást jelent a vásárlónak. SSD-meghajtós, legalább 8 gigabájt rendszermemóriával szerelt gépeket érdemes választani ezek közül is.

Nyitó illusztráció: ThinkStock