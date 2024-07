Ábrahám Róbert: „Akkor hadd meséljem el részletesen, hogyan is fajultak odáig a dolgok, hogy megütöttem Puzsért”

Péntek délután Ábrahám Róbert, a Pesti Srácok újságírója hosszas Facebook-vitájuk után élőben is felkereste, majd megütötte Puzsér Róbertet.

Az esetről előbb ő posztolt Facebook oldalán, elismerve, hogy megütötte a kritikust (bár szerinte ezt Puzsér prvokálta ki a péntek kora délután közzétett posztjával), és megemlítve, hogy egy kihallgatáson is részt vett, majd Puzsér is beszámolt a történtekről az általa szatirikus gúnyiratnak nevezett nyílt levélben, melyben úgy írja le az esetet, mintha Ábrahám meleg lenne, és zaklatná őt.

Ábrahám most újabb posztban, részletesen is leírta, miért ütött:

„Akkor hadd meséljem el részletesen, hogy hogyan is fajultak odáig a dolgok, hogy megütöttem Puzsért, és hogy aztán ez a mindenkit gyalázó, provokáló, se Istent se embert nem tisztelő, senkiházi szájhős, hogyan szaladt a rendőrségre. Azt még ő maga sem tagadta korábban, hogy ő volt az, aki évekkel ezelőtt teljesen indokolatlanul kezdte el a mocskolódásomat. De nem volt ezzel semmi gond, mert nem tört be a fejem, ment a szellemi adok-kapok, de még ennek ellenére is volt köztünk egy olyan kapcsolat, hogy felvegyük egymásnak a telefont, vagy beszéljünk egymással” – kezdte kifejteni.

Ábrahám szerint Puzsér körülbelül két éve adta lejjebb a szintet, amikor már a családját is a szájára vette és a származásukat firtatta. Akkor a kritikus amiatt állt bele, hogy a hovatartozása miatt nincs joga a felvilágosodást kritikával illetni. Elmondása szerint Ábrahám ekkor felajánlotta, hogy találkozzanak élőben és rendezzék a konfliktusaikat, a vitából azonban végül semmi nem lett. Kitért többek között arra is, hogy Puzsér kigúnyolta a nevét, melegnek nevezte, és többször is felhozta a származásával kapcsolatos előítéleteit.

Viszont gyerekeim vannak, feleségem és anyám, akik ugyanúgy olvassák az ilyen drogos agymenéseit, mint a szektája. Szóval ez már túlment, igen! Délután felhívtam, hogy üljünk le, és beszéljünk. Arra kért menjek a IX. kerületi Tűzoltó utcába. Én egyedül mentem, ő azonban egy kis sráccal lepett ki a kapuból, de a srác nem jött oda hozzánk, csak a kapu mellől a telefonjával kamerázta az egészet. Abban a tudatban érkeztem meg, hogy majd beülünk valahova, hiszen pár perccel korábban még higgadtan beszélgettünk a telefonban. Erre Puzsér felszívva magát, kihúzott háttal elindult felém, mint, aki brenkó. Majd beleállt közvetlen az arcomba. Nem nagyon hatott meg a dolog, teljesen emberi módon próbáltam neki elmagyarázni, hogy bár nem beszéltem erről sehol, de egy hete vesztettük el a kis babánkat, és ebben az állapotban kell a családomnak és a gyerekeim az ő mocskolódást olvasnia. A legkisebb emberi reakciót sem mutatta. Közben oldalra fordulva láttam, hogy a kis barátja továbbra is veszi, és arra kértem, hogy ne játssza magát tovább a kamerának, hanem vagy üljünk be az autóba, vagy keressünk egy helyet, de ne csináljon jelenetet. Ekkor még inkább a kamerának játszva el akart viharzani – hiszen a felvétel már meg volt, hogy ő feszengve odaállt – én pedig a keze után nyúltam, hogy azért hadd mondjam már végig, amit elkezdtem. És ekkor a meglökte a kezemet, amire reflexszerűen felpofoztam, ő pedig sikítani kezdett. Majd elszaladt a rendőrségre

– foglalta össze a történteket. Az eset után ő elmondása szerint magától besétált a rendőrségre, hogy elmondja, mi történt.

„És akkor itt szeretném jelezni, hogy van bizony vörös vonal. Vannak határok. És továbbra sem lehet megoldás az erőszak semmire, de a végtelenségig sem lehet provokálni másokat. És bármennyire meglepő, nem Puzsért tartom itt a főbűnösnek, hanem a Spirit Fm vezetőségét, és személy szerint Korvin Tibit! Hosszú ideje kértem, hogy keressünk erre békés megoldást. Hosszú ideje kértem, hogy legalább a valótlanságok terjesztésének szabjon határt. Legutóbb (kb 3 hónapja) Puzsérral együtt kértük, hogy a rádióban egy kulturált vita formájában hadd rendezhessük a nézeteltérésünket. Elzárkózott!”

– írta Ábrahám, aki azt is hozzáteszi, hogy szerinte máris Puzsér jött ki jól az esetből, egy holnapi interjúját és több jövőheti szereplését is törölték már az eset miatt.

Puzsér Róbert eközben a Telexnek telefonon azt mondta, hogy a főnöke elmondása szerint Ábrahám Róbert péntek délután a Spirit FM stúdiójához hajtott, ahol beszélni akart a programigazgatóval, majd miután közölték vele, hogy szabadságon van, azt követelte, hogy Puzsért azonnal bocsássák el a rádiótól, mert az, amit a Facebookon korábban leírt, a csatornának nem férhet bele. Puzsér azt állítja, Ábrahám ezután hívta fel őt telefonon, és kért tőle találkozót.

A Tűzoltó utcában találkoztak, ahol állítása szerint a Pesti Srácok újságírója a forgalommal szemben parkolt be az egyirányú utcába, majd azt kérte Puzsértól, hogy üljön be a fekete Mercedesébe.

Természetesen nem szálltam be, ezért sértegetni meg ráncigálni kezdett, azt magyarázta nekem, hogy »a gyerekeim azt olvassák, hogy az apjuk buzi«, aztán ököllel pofán csapott

Puzsér szerint Ábrahám nagyjából havonta jelentet meg róla becsmérlő hangú cikket, és ahogy fogalmazott, „én pedig most visszaszóltam egy szatirikus gúnyirat formájában, amit mindenki értett, csak ő nem. Nyilvánvaló, hogy senki nem gondolja rajta kívül, hogy ez komoly lenne. Csakhogy az a putri törvénye, hogy akit lebuziznak, annak ezért ököllel kell elégtételt vennie.” Puzsér a Telexnek azt mondta, gondolkodik rajta, hogy a rendőrségi eljárás lezárta után távoltartási végzést kérjen Ábrahám Róbert ellen a bíróságtól.

Puzsér szerint nem készült videófelvétel az esetről, Ábrahám Róbert ezzel kapcsolatban hazudik.

A rendőrség arról tájékoztatta a Telexet, hogy „az Ön által említett esettel kapcsolatban a BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányság folytat nyomozást, melynek során egy férfit súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt hallgattak ki gyanúsítottként”.