27 évvel fiatalabb nővel alkot egy párt a Házasság első látásra Sanyája

admin Grósz Petra
2025. 12. 29. 12:17
Már a Házasság első látásra legutóbbi évadának elején egyértelműnek tűnt, hogy Sanya és Rita kapcsolatából nem lesz szerelem. Bár a reality végére sikerült rendezniük a viszonyukat, a feleség inkább a válás mellett döntött, noha férje szerette volna, hogy házasokként folytassák az ismerkedést.

Nemrég a story.hu számolt be arról, hogy Varga Sanyára azóta rátalált a szerelem, egy 27 évvel fiatalabb nő oldalán találta meg a boldogságot.

Rita állandóan mondogatta, hogy én fiatalabb nőre vágyom, és úgy tűnik, annyit emlegette, hogy tényleg bevonzotta nekem. Bár eddig azt mondtam, hogy negyven feletti hölgyekben gondolkodom, de negyven alatt is meg lehet találni azokat az értékeket, amik nekem is fontosak

– mondta a személyi edző, akinek új párja, Kitti 33 éves.

Mint kiderült, kapcsolatuk egy kommentből indult: a reality adásba kerülése után Sanya rengeteg negatív visszajelzést kapott, így különösen jólesett neki, amikor Kitti kedves üzenetet hagyott az egyik posztja alatt. Innen indult a beszélgetésük, amiből találkozó lett, és mára több mint másfél hónapja egy párt alkotnak. Sanya már az édesanyjának is bemutatta új kedvesét, akivel az ünnepeket is együtt töltötték.

Közös fotójukat ide kattintva lehet megnézni.

