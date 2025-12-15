Börtönben marad Bródy János fia, hiába fellebbezett

Két év börtönre ítélte az amerikai bíróság Bródy János fiát, Bródy Dánielt, mert az informatikus bosszúból feltörte az őt alkalmazó bank rendszerét, miután kirúgták, írtuk meg pontosan két évvel ezelőtt.

A San Franciscó-i bíróság három vádpontban is bűnösnek találta a magyar zenész fiát, aki a The First Rebuplic Bank alkalmazottja volt. Bródy Dániel elbocsátását követően nem adta le a céges laptopját, hanem hazavitte és a vállalati laptopjáról törölte a bank kódtárait, rosszindulatú szkriptet futtatott a naplók törlésére, gúnyolódásokat hagyott a bank kódjában a volt kollégák számára, és más banki alkalmazottaknak adta ki magát azzal, hogy munkameneteket nyitott a nevükben. A pótvádirat szerint a férfi kirúgását követően a rendőrségen is feljelentést tett, amiben hamisan azt állította, hogy a cég által biztosított laptopját ellopták az autójából, miközben edzőteremben volt.

Az ítélethirdetéskor a bíró mintegy 220 ezer dollárban (mintegy 76 millió forint) határozta meg a bank rendszereiben okozott kár teljes költségét. Bródy végül 2023 áprilisában beismerte bűnösségét. 24 hónapnyi börtönbüntetésre ítélték, valamint arra is kötelezték, hogy fizessen meg 529 ezer dollárt, vagyis 182 millió forintnak megfelelő összeget.

Ahogy a Blikk most írja, bár Bródy Miklós Dániel bűnösnek vallotta magát, nemrég mégis beadott egy keresetet a bíróságnak, amelyben súlyos eljárási hibákra hivatkozott.

„Bródy álláspontja szerint a kerületi bíróság megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogát azzal, hogy a veszteség összegét és a kártérítést hamis, megbízhatatlan, nem alátámasztott, hallomásból származó részösszegekre alapozta, továbbá azzal, hogy megakadályozta őt abban, hogy keresztkérdéseket tehessen fel Brian Krausnak, a tanúnak, aki ellene vallott” – idézi a lap a szóban forgó dokumentumot.

Ám az ítéletet helyben hagyták. Egyébként 2024. február 9-én kezdte meg a börtönbüntetését.