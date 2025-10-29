6-7: a kölykök ordítozva megőrülnek, a szülők értetlenkedve dühöngenek tőle

Az angolszász országokban nagyon megy a gyerekek körében – persze átgyűrűzik ez a trend is Magyarországra –, hogy azt mondogatják: „6-7”, azaz „six seven”. Mit jelent? Röviden: semmit.

Hosszabban:

Szülői fórumokon egymást kérdezgetik szülők, hogy az ő gyerekeik is folyton azt ismételgetik, 6-7.

A te tinédzser fiaid is ezt a 6-7 hülyeséget harsogják? Én egy középiskolában dolgozom, és ez az őrületbe kerget!

– írta a Mirror beszámolója szerint valaki a Mumsneten, mire számos szülő hasonló tapasztalatairól számolt be. Volt olyan is köztük, akik megtiltották a gyerekeiknek, hogy otthon használják, annyira az őrületbe kergette őket a 6-7 hajtogatása. Állítólag van olyan iskola is, ahol szintén betiltották a használatát az osztálytermekben.

Ez olyan, mint a pestis, egy vírus, ami átvette ezeknek a gyerekeknek az elméjét. Nem lehet a 6-os vagy 7-es számok egyetlen változatát sem kimondani anélkül, hogy legalább 15 gyerek ne kiáltaná, hogy »6-7!«

– mondta a CNN-nek egy dél-dakotai iskolai tanár, Gabe Dannenbring, aki egy nap megszámolta, hányszor hallotta a kifejezést. 75-ször.

Senki sem tudja, mit jelent. És ez a vicces az egészben

– a gyerekek sem tudják, mi értelme ezt hajtogatni, vélte Dannenbring a CNN-nek.

2025 (őszének) plankelése ez a trend, a TikTokon 2 millió videó található a #67 hashtag alatt, fiatalok megőrülnek, hogy ha egy gyorsétterembe elkészül a 67-es (hat-hét) rendelés, ha az iskolában 67 százalékos lesz a dolgozatuk, ha a 67. oldalra kell lapozni a könyvben, vagy a hatodikra, mindegy is. A South Park iskolájában is elterjedt a hathetelés.

Honnan jön?

Az egész állítólag a rapper Skrilla 2024 végén megjelent Doot Doot (6 7) című dalából ered, itt szerepel a 6-7 kifejezés. Eredetileg – legalábbis a Gemius szerint – ez

egyrészt utalás a rendőrségi 10-67 kódra, amit haláleset bejelentésekor használnak;

másrészt a temetkezésre utalva: hat láb mélyen, hét lábra egymástól;

harmadrészt a 67. utcára, Skrilla philadelphiai környékére.

Az eredeti, nem túl pozitív értelmezéstől aztán gyorsan eltávolodott a kifejezés, a „6-7” következő lépcsője Charlotte Hornets irányítója, LaMelo Ball, aki 6′ 7″ (201 centi) magas. A játékát elemző videókat, mikor azok a magasságára tértek ki, úgy szerkesztették át, hogy a 6-7 elhangzásánál Skrilla dalát rakták alá (a kosaras egyébként bírja a hozzá kapcsolódó divatot).

Innen már csak rövid időbe tellett, hogy egy srácról egy iskolai kosárlabdameccsen márciusban készült videó ne váljon mémé, ekkortól már nem csak a 6-7-et lehetett kiáltani, hanem lett hozzá egy koreográfia, kézmozdulat is.

Az internet a srácot elnevezte Masonnek, így vált a Mason 67 mém az irritáló „fagyihajú” fehér srácok jellemzésévé.

A CNN szerint a kissrácot megelőzte egy középiskolai kosaras ftini, korosztálya egyik legjobbja, Taylen Kinney, aki először egy starbuckos kávét értékelt 10-ből 6,7-re, innen eredhet a kézmozdulat is, majd az egész TikTok-oldalát ennek a számnak szentelte, és mára már egymillió követőjének csak Mr. 67-nek nevezi magát, egy webshopja is van a 6-7-nek és saját magának szentelve.

Miért?

Szakértők szerin a 6-7 mondogatása, a közösségbe tartozást jelzi a gyerekeknek, hogy az értők közé tartoznak, míg az idegeskedő szülők a kívülállók. Épp ebből kifolyólag, minél több felnőtt beszél róla, annál inkább „uncoollá” teszi, ki is fog kopni az iskolák folyosóiról, ahogy sok más esetben is történt.

Ha valaki ezek után úgy gondolja, megérett a világ a pusztulásra, vagy bezzeg a mi időnkben ez még máshogy volt, Taylor Jones nyelvész és társadalomtudós vitázna vele, azzal érvelve, hogy minden korosztálynak megvan a maga szlengje, ami a korábbiaknak furcsán hangzott.

Gail Fairhurst, a Cincinnati Egyetem professzora, aki vezetők és az alfa generáció kommunikációját kutatja, úgy véli, a társadalmi folyamatok és a 6-7 között lehet összefüggés, a „post-truth” korszakban egy szó valós jelentése már kevésbé lehet fontos, mint annak a saját, sajátos értelmezése.

Úgy tűnik, mintha ez valamiféle jelenség rokona lenne, ahol a nyelvet csak azért használjuk, hogy használjuk a nyelvet, és nem azért, mert lenne valami különös jelentősége vagy valósága

– mondta.

De a 6-7-nek még ki kell állnia az idő próbáját is, és már felkészül a 41. Dannenbring diákjainak egy része már forgatja a szemét, ha elhangzik a 6-7, kezdik unni, míg Philip Lindsay középiskolai tanár és humorista azt vette észre, hogy a gyerekek elkezdték helyette használni a 41-et.

A 41-et azzal indították, hogy letaszítsa a trónról a 6-7-et. A 6-7 egyszerűen csak megtörtént. A 41-et erőltetik

– nyilatkozta.