Sosem készült el a luxusingatlan, ami a VV3 megnyeréséért járt volna VV Milónak, máshogy kárpótolta a csatorna

2025. 09. 10.
Gyukin Milovan volt Tihanyi Péter vendége a Ki vagy te valójában? podcast legutóbbi adásában. Gyukin annak idején a ValóVilág 3. szériájában mutatkozott be a tévénézőknek VV Milóként, és meg is nyerte a valóságshowt, bezsebelve a 70 millió forintos nyereményt. A fődíj akkor úgy állt össze, hogy benne volt két luxusutazás, egy autó, egy épülő családi ház, valamint havi 1 millió forint. Mint azonban kiderült, az említett ingatlan végül sosem készült el.

Egy ház lett volna, de nem épült fel. Hála istennek egyébként. Valamilyen lakópark lett volna Pesttől 50-60 kilométerre. De aztán, amikor az alapkőletétel lett volna, hívtak az RTL-től, hogy a cég, aki felajánlotta, kámforrá vált. Megkérdezték, mit szólnék, ha az ellenértékét átutalnák

idézte VV Milót a story.hu.

A portál szemléje szerint a luxusingatlanhoz járt volna például medence is, ám az nem ismert, mennyit ért akkoriban a ház.

VV Milo elmondása szerint 10 perc múlva már meg is érkezett a számlájára az a bizonyos összeg. Az egykori VV-győztes nem számszerűsítette, pontosan mennyi pénzt kapott a csatornától, annyit viszont elárult, hogy sokkal több volt, mint a nyereménye. Hogy „nyeremény” alatt itt pontosan mit értett, az nem derült ki az adásból.

A beszélgetés alkalmával VV Milo magánélete is szóba került: elárulta, hogy menyasszonyával, Eszterrel 2019-es eljegyzésük óta már szakítottak, pár hónapja azonban újra rátalált a szerelem, és úgy érzi, megtalálta azt a nőt, aki mellett megöregedhet.

Nagyon szerelmes vagyok, nagyon passzolunk, és nagyon klappol minden. Bízom benne, hogy ő is ezt érzi. Ő azt mondja, hogy igen. Decemberben azt tervezzük, hogy egy hónapot egy nagyon messzi, meleg helyen töltünk együtt egy-egy hátizsákkal. Most megnézzük, milyen, amikor egymásra vagyunk utalva

– osztotta meg a műsorban az egykori realityszereplő, aki jelenleg távkapcsolatban él kedvesével, de nem tartja kizártnak, hogy párja miatt Nyíregyházára költözzön. Örülne továbbá annak is, ha Bernivel a jövőben családot alapítanának.



