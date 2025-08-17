Most akkor pontosan milyen magas is Putyin, ha Trump 190 centi?

Donald Trump szerint „remek és nagyon sikeres” napon vannak túl Alaszkában, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott, és hasonlóan sikeresnek nevezte a Volodimir Zelenszkijjel és más európai vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetését is.

Ám az internetezőket nem kizárólag a találkozó, a béke megkötése foglalkoztatta: ismét előkerült a téma, hogy pontosan hány centiméter magas is Putyin.

Az orosz elnök 168 (más adatok szeirnt 170) centiméter, míg Trump saját bevallása szerint 190,5. Ez alsó hangon is 20 centis különbséget jelent kettejük közt, és ez nem igazán tűnt fel a találkozójukon.

Újra felélénkültek bizonyos elméletek, mondván, cipőbe épített emelőbetétet használhat, sőt, az is felmerült, hogy a nadrág szabását is ehhez igazítják, hogy ne látszódjon a megemelés.

A találkozóról írt elemzésünkben azt írtuk, előfordulhat, hogy a pénteki, alaszkai találkozó minden érintett fél számára előnyösen ért véget. Ezzel együtt a nyugati orgánumok alapvetően Putyint látják nyeregben a találkozó után, az ukrán Kiyv Independent pedig egyenesen undorítónak nevezte az összejövetelt.