A Nagy Duett: „Bárcsak minden bűnöző annyira lenne bűnöző, mint te” – mondta Szabó Zsófi a rabruhába öltözött Aureliónak

A Nagy Duett vasárnapi élő adásában T. Danny Az életem című dalával is színpadra lépett Aurelio és Nótár Mary. A produkció kedvéért az egykori ValóVilág-szereplő ismét rabruhát húzott és bilincset kapott, a díszletben pedig egy börtöncella is helyet kapott a színpadon. Az előadást követően Kasza Tibi és Horváth Tamás állva tapsoltak Nótáréknak, és a közönség is hangosan ünnepelte őket, melynek hallatán Aurelio elérzékenyült.

Régóta ismerünk téged, Aurelio, és kevés ennyire szerethető alak van a médiában, aki ilyen hülyeségeket követ el, mint te. Bárcsak minden bűnöző annyira lenne bűnöző, mint te, mert… csináltál hülyeségeket, azt mondtad a kisfilmben, hogy megtanultad a leckét. Meg is van adva neked erre a lehetőség, minden, a csodálatos kislányod, életed, barátaid. Ez egy nagyon szép produkció volt

– értékelte a látottakat és hallottakat Szabó Zsófi.

Ami Aurelio rappelését illeti, Hajós András és Horváth Tamás egyetértettek abban, hogy a realityszereplő tehetségesnek bizonyult a műfajban, utóbbi még azt is kilátásba helyezte, hogy közös dalt készítene vele.

Mint ismeretes, Aurelio két évet töltött börtönben, miután 2021-ben jogerősen 2 év 3 hónap letöltendőre ítélték, mert társával elrabolták egy ismerősét. Korábban volt egy kábítószer birtoklási ügye is, amiért szintén elítélték, így a két bűncselekményért összesen 3 év 5 hónapot kapott. Miután kiengedték a Kalocsai Fegyház és Börtönből, a büntetése hátralevő részét reintegrációs őrizetben töltötte az otthonában. Kasza Tibi nem volt rest az említett időszakkal viccelődni a produkció értékeléskor. Úgy fogalmazott: az előadás „lebilincselő volt”, és „rabul ejtette”.

A duettpartnerek végül maximális pontszámot kaptak minden zsűritagtól. Utolsóként Hajós András közölte a választott pontszámát, ami előtt még megjegyezte:

Jó néha ezen a csatornán is igazi bűnösöket a rács mögött látni, és onnan kiszabadulni. 10 pont.

Az adás végén egyébként Visváder Tamás és Radics Gigi estek ki.