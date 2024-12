Kislánya született Horváth Lajos Ottónak és Ács Eszternek

Júliusban a Partizánnak adott interjújában említette meg Udvaros Dorottya, hogy hamarosan gyereke születik egykori kollégájának, Horváth Lajos Ottónak, a színész felesége, Ács Eszter ugyanis várandós.

Horváth Lajos Ottót és Szász Júliát február 8-án ismét apa-lánya szerepben láthatják majd a nézők, a Centrál Színház színpadán játszanak majd együtt. Az Egy bizonyítás körvonalai című előadás rendezőjével, Puskás Tamással (akinek nemrég született meg az unokája) most a Blikk készített interjút, melyből kiderült, hogy mindkét színész messzire ért a gyógyulás útján. Szász és Horváth tavaly novemberben szenvedtek komoly balesetet a Nemzeti Színház Rómeó és Júlia című előadásának díszleteiben.

Meglehet, maradtak emlékei a zuhanásnak, például Ottó kézszorítása soha nem lesz a régi, illetve Júlia sérülései is nehezíthetik az életét. Például lehetnek frontérzékenyek ezek a területek. Mindezek ellenére úgy látom, hogy a történtek fizikailag nem hátráltatják őket a munkában, és abban is bízom, hogy ez a két szerep a lelki gyógyulásukhoz is hozzájárul majd