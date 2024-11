„Nem ez álmaim munkája, de most ezt kell tennem” – Dudás Miki átvette kómában fekvő édesapja boltjait a piacon

Dudás Miki a múlt hónapban közölte a nyilvánossággal, hogy 56 éves, rokkantnyugdíjas édesapját egy benzinkúton támadta meg egy hatfős banda. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy éberkómába került. Az egykori sportoló ekkor azt mondta, lényegében elvesztették az édesapját, mert ha valaha is felébred, akkor teljesen kiszolgáltatott élete lesz.

Dudás édesapja a napokban újabb műtéten esett át, Németországban készítettek számára egy műkoponyát, amivel most „ismét olyan a fejformája, mint egy átlagembernek”. A söntöt – melyen keresztül a felesleges agyvíz távozik a koponyájából – élete végéig használnia kell majd.

– közölte csütörtökön a világbajnok kajakozó, aki mint kiderült, hátrahagyta korábbi munkáját, hogy édesanyját segítve átvegye kómában fekvő édesapja üzleteit a piacon.

– osztotta meg a Blikkel Dudás Miki, aki korábban is sokszor segédkezett már a boltokban, melyeket édesapja 2002 óta vitt, így nem volt teljesen új számára a feladat.

Én is gyakran néztem be vagy dolgoztam itt, ha kellett. Nagyjából tudom, mi hogyan működik, de közel sem vagyunk annyira profik ebben, mint ő. Igyekszünk azért, és olyan szempontból jót tesz a munka, hogy lefoglal a sok aggódás mellett. Azt is nagyon jó látni, hogy nemcsak nekünk, hanem a vásárlóknak is nagyon hiányzik apu. Ők is aggódnak érte, a könnyeikkel küszködve érdeklődnek a hogylétéről. Van, hogy együtt sírunk velük.