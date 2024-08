Anastacia: Azt hittem, agydaganatom van, de csak klimaxoltam

Anastacia nyitotta a Paloznaki Jazzpikniket csütörtök este. Az amerikai énekesnő a színpadról gratulált Kós Hubertnek, Magyarország első aranyérmesének a párizsi olimpián.

A világsztár koncertje előtt a Fókusznak adott interjút, ami során egyebek mellett menopauzájáról is nyíltan beszélt.

Nagyon jól vagyok, csodálatosan! Teljesen benne vagyok a menopauzában, ami egyáltalán nem izgalmas, de sokat beszélek erről negyvenes nőkkel, hogy ne várjanak addig, amíg én, amikor is azt hittem, hogy valami agyi problémám van, daganat, és kétségbeestem, hogy mi történik most. Semmi, ez csak a klimax! Hú, oké, akkor nincs agydaganatom… A menopauza tabutéma, de szerintem erről is kell beszélni, pont úgy, ahogy korábban a mellrákomról beszéltem, pedig mindenki azt mondta, ne tegyem