Dombóvári Vanda a férjével közös nyaralásáról: Az egyik legromantikusabb élményünket a kisfiam fizette nekünk a zsebpénzéből

Dombóvári Vanda a múlt hónapban lett 50 éves, melynek alkalmából férje, János meglepetésbulit szervezett neki. Noha a műsorvezető saját bevallása szerint nem kedveli a meglepetéseket, párja pontosan tudta, kik azok a barátai, akiknek a jelenlététől még nem jön zavarba, így jól sikerült az összejövetel.

– osztotta meg a Storyval Dombóvári, hozzátéve: az utazás a fiának köszönhetően is olyan jól sikerült, hogy férjével rá kellett döbbenniük, hogy sokkal többet kell ezután kettesben utazniuk.

Pedig mi az a pár vagyunk, akik még a nászutunkra, a tíznapos görögországi buszos túrára is magunkkal vittük az utódkáinkat. Éreztük is akkor ennek a súlyát, túlteljesítettünk, egész nap lesve a gyerekek vágyait. Azért természetesen most is terveztünk egy közös vadvízi túrát, amint hazajöttünk.