Varsányi Réka a fogyásáról: Mindenkinek toljuk a szekerét, aztán mikor saját magunkhoz érkezünk, leszarjuk

Varsányi Réka, az Ázsia Expressz egykori szereplője néhány évvel ezelőtt 120 kilós súllyal élt, mostanra viszont ennek közel a felére sikerült lefogynia. A realityszereplő többször is beszélt már arról, hogyan szabadult meg a túlsúlyától, történetének állomásait korábban videós formában is megmutatta – nemrég pedig az Instagram-oldalán tett közzé egy tízperces felvételt a témában, ugyanis mint mondta, gyakran kap üzeneteket a követőitől, melyben a segítségét kérik.

Varsányi a videóban hangsúlyozta, nincs csodaszer, ami segített neki, hanem minden nap tett a céljáért. Úgy véli, a változás kulcsa a rendszeresség, ami nemcsak a fogyásra, de például a nyelvtanulásra is igaz: folyamatos munkabefektetés nélkül ugyanis nincs fejlődés.

Akármilyen tanulási folyamatnak ez a kulcsa. Valahogy a fogyás is egy tanulási folyamat, mert meg kell tanulnod, mi az, ami jó a testednek

– magyarázta a ma már influenszerként is tevékenykedő édesanya, aki szerint csak a megfelelő ismeretek birtokában érdemes belevágni az életmódváltásba, hogy hosszútávon is tartós tudjon maradni az eredménye.

Bejelentkezésében elárulta, hogy a követőitől kapott levelekben gyakran találkozik azzal, hogy az üzenetek írói valamilyen betegséggel küzdenek, vagy éppen a gyereknevelésre hivatkoznak, mint nehezítő tényező.

Ne kapaszkodjatok bele a kifogásaitokba. Akár egy betegség is lehet kifogás. Nyilván vannak szélsőséges esetek, amikor nem. De egy betegség is lehet kifogás, mert dietetikussal, orvossal együttműködve, vérverejtékes munkával el lehet érni. Nem akarok senkit áltatni, nekem is vérverejtékes volt, és én nem vagyok beteg, szerencsére. Jó, refluxom volt. De nehogy azt higgyétek, hogy én csak kifeküdtem a napra és vártam, míg olvad. Nem. Nagyon sokat tettem érte