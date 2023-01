Tóth Andi Marics Petiről: 6 évvel ezelőtt csókolóztunk egy buliban, de aztán nem válaszoltam neki egyszer sem

Az énekesnő úgy fogalmazott, életében először és utoljára fordult elő, hogy „egy random csávóval” csókolózott.

Kedd délelőtt bejelentették a Sztárban Sztár hamarosan debütáló új évadának versenyzőit. A sajtótájékoztatón a műsorvezetők és a zsűritagok is jelen voltak. Marics Peti már korábban elmondta, hogy Tóth Andit hat évvel korábban szúrta ki magának egy buliban, ám most kiderült, hogy ezen a bizonyos bulin egy csók is elcsattant közöttük – szúrta ki a Bors.

Akkor én túlestem a páromon, és életemben először, és azóta sem volt ilyen, elmentem úgy bulizni, hogy egy random csávóval csókolóztam. És akkor ő még nem volt ismert

– mondta Tóth Andi a sajtótájékoztatón.

Marics Peti ekkor közbevágott, mondván, a csók után próbálta felvenni a kapcsolatot az énekesnővel, ő viszont nem volt nyitott a közeledésére.

Nem válaszoltam neki egyszer sem

– emlékezett vissza.

A két énekes végül évekkel később ismét beszélőviszonyba került, majd egymásba szerettek, tavaly nyáron egy csókolózós videóval jelentették be, hogy együtt járnak.