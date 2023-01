A Mandalóri: előzetesen a harmadik évad, Pedro Pascal megint bébicsőszködhet

Vérnyomás-kímélő előzetes érkezett.

Március 1-jén új évaddal debütál A Mandalóri című sorozat, az űrwesternben visszatér Pedro Pascal (aki a The Last of Usban is valakire vigyáz) és Bébi Yoda, azaz Grogu is. A frissen kiadott előzetes alapján nem szaggatták az istrángot a Disney-nél, hogy mindenkit elkápráztató, akcióban bővelkedő első trailert adjanak ki a sorozat harmadik évadához.

Az előzetesből kevés infó derül ki, de Din Djarin és Grogu továbbra i utaznak a messzi-messzi galaxisban, úgy fest, a történet során ellátogatnak Mandalore bolygójára és a Coruscantra is, valamint az is bizonyos, hogy Grogu Erő-használata egyre komolyabb hangsúlyt kap majd az évadban.

A legutóbbi évadról itt írtunk: