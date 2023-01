Szigligeti Ivett Dudás Mikiről: Év vége volt, besokalltunk, de nem került válságba a kapcsolatunk, nem költözött el

Tavaly októberben született meg Dudás Miki és Szigligeti Ivett második közös gyereke. Az influenszer később a Reggeliben beszélt arról, hogy „minden kapcsolatban vannak hullámvölgyek”, mire többen azt kezdték rebesgetni, hogy a pár szakított, és az egykori sportoló el is költözött a családjától.

Szigligeti ma ismét a Reggeli vendége volt, ahol elmondta: Dudással nem házasok, de minden rendben van közöttük, együtt vannak és szeretik egymást.

Semmi komoly dologról nem volt szó. Év vége volt, besokalltunk, azért ott van a két gyerek, a Miki is dolgozik, én is csinálom a dolgomat, és néha vannak nézeteltérések szerintem minden kapcsolatban. De ez nem egy komoly töltetű dolog, ami miatt válságba került volna a kapcsolatunk. Mindig otthon lakott a Miki, reméljük, hogy mindig otthon is fog. Nem költözött el. (…) Tiszta vizet öntve a pohárba: együtt vagyunk, szeretjük egymást, otthon él