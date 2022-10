Próbált nem világhírű lenni, de a Sárkányok háza után aligha van visszaút

Olivia Cooke a Sárkányok háza castingja előtt egyetlen részt sem látott a Trónok harcából, de mivel a felvételhez elengedhetetlen volt a sorozat ismerete, egyszerűen azt hazudta, imádja. Azt is jól titkolta, hogy az első forgatási napjára másnaposan érkezett. Egy évtizedes színészi múltja ellenére utál vörős szőnyegezni, és október elején még úgy sétálgathatott London utcáin, hogy nem azért néztek utána az emberek, mert felismerték a tévéből. Ennek az életnek viszont mostanra nagy valószínűséggel vége van.

A Trónok harca éveken át volt az HBO legnépszerűbb sorozata, és bár a lezárása többekből ellenérzéseket váltott ki, a rajongók mégis bizalmat szavaztak a szériából kinövő spin-offnak, a Sárkányok házának. Olyannyira, hogy augusztusi debütálásával az HBO fennállásának eddigi legsikeresebb premierjét regisztrálhatta, ide számítva a streamingkorszak előtti időszakot is – közel tízmillióan nézték meg az első részt. A sorozat egyik főszereplője, az idősebbik Alicent Hightowert játszó Olivia Cooke mégis örült annak, hogy kimaradhatott a kezdeti felhajtásból.

Nem színpadra született

Cooke 1993. decemberében született Oldhamben. Anyja értékesítési képviselő volt, apja nyugalmazott rendőr. Nyolcéves volt, amikor elkezdett játszani egy helyi amatőr színjátszó csoportban. Szerette a társulatot, de saját bevallása szerint sem tette igazán oda magát ekkoriban. Nem érezte magáénak a túl drámai jeleneteket, a túlzó mimikát és mozdulatokat, ennek ellenére minden évben izgatottan várta, hogy eljöjjön az ő ideje, és jelentős szerepeket osszanak rá.

De nem jött el: időről időre csalódnia kellett, amikor ugyanis a színjátszókör kiemelkedő színészei egyetemre mentek, mások érkeztek a helyükre, akik jobbnak bizonyultak nála. Tizenhét évesen kapta első jelentősebb szerepét, Maria bőrébe bújhatott a West Side Storyban. Később már Hamupipőkeként mutathatta meg magát, igaz, ez volt az utolsó színházi szerepe, mert azután átnyergelt a tévézésre. Maga mögött tudott néhány felettébb kellemetlen reklámfilmet, 18 éves korában pedig szerepet kapott a Blackout című minisorozatban, ami miatt az iskolát is otthagyta.

Anyám kissé aggódott… De én már akkor tudtam, mit akarok

– mondta korábban az Interview magazinnak.

A karrier kapujában

Ezt követően nem volt számára megállás, a szerepei szünet nélkül követték egymást, 2013-ban már a Bates Motel: Psycho a kezdetektől című thrillerszériában bizonyíthatott. Britként vették fel az amerikai produkcióba, és mivel a készítők aggódhattak az akcentusa miatt, a sztori része lett, hogy a karaktere az angliai Manchesterből származik. A kiejtésével végül nem volt probléma, néhány kivétellel, amikor is újra kellett venni egy-két jelenetet. Cooke később viccelődött is azzal, hogy többször megkérte a stábot, mindenképp szóljanak rá, ha brit akcentussal beszél, mert nagyon csalódott lenne, ha a végső verzióban a királynő angolján hallaná vissza magát.

Tizennyolc évesen Kanadába utazott a Bates Motel-film forgatása miatt, ezt követően pedig éveken át ingázott az Egyesült Államok és Anglia között. Bár sok élményre tett szert, nagyon magányosnak érezte magát – gyakran egyedüli nő volt a forgatásokon, amelyeken próbálta kerülni a kéretlen megjegyzéseket, miközben igyekezett vicces hangulatban eltölteni az időt a stábtagokkal.

Húszévesen, az Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni című film forgatása után érezte úgy, hogy valóban komoly karrier állhat előtte színésznőként.

Úgy éreztem, az volt az első olyan eset, amikor a rendező tényleg hitt bennem mint színészben. Úgy éreztem, menőzhetek egy kicsit és megmutathatom, mit tudok. Ez megváltoztatta az életemet

– mesélte a Harper’s Bazaarnak. Két évvel később, a Ready Player One és a Telivérek forgatásának idején Cooke idegösszeomlást kapott, bár ebből a munkatársai mit sem vettek észre. A mentális egészsége idővel javult, de az igazi megkönnyebbülés 2019-ben jött el, amikor a szakítását követően visszatért Londonba. Nemrég a Guardiannek mesélt arról, nagyon hiányzott már neki a brit tévézés, a fekete humor, és hogy olyan emberek vegyék körül, akik nem viccelődnek azzal, hogy a királynő a szomszédja-e.

Cooke az elmúlt tíz évben számos műfajban kipróbálta magát: szerepelt drámában, krimiben, sci-fiben, thrillerben és vígjátékban is, saját bevallása szerint ugyanis hajlamos hamar elunni magát, de nagyon kíváncsi, és szeret tanulni. Karrierjének egy évtizede alatt a világhírnév valahogyan elkerülte, ez a fajta élet viszont az idén ősszel véget ért a számára.

A „tűz és vér“ korszaka

A színésznő egy évvel ezelőtt kapta meg az idősebbik Alicent Hightower szerepét a Sárkányok házában. Ekkoriban még egyáltalán nem volt képben a Trónok harcával, mint mondja, valamiért szándékosan ellenáll az éppen aktuális trendeknek, de amikor a meghallgatáson kiderült, hogy a felvételhez elengedhetetlen, hogy a színészek hatalmas Trónok harca-rajongók legyenek, Cooke gondolkodás nélkül azt hazudta, imádja a sorozatot – ahogyan arról is lódított, hogy tud lovagolni.



Miután az övé lett a szerep, nekiugrott a nyolcévados sorozatnak, ami tetszett is neki, ahogyan ő fogalmaz, szerinte „tényleg kibaszott jó”. A Trónok harcát nézve jött rá arra is, hogy a castingon Cersei Lannister jeleneteit kellett előadnia. Utóbbi miatt különösen örült is, hogy korábban nem követte figyelemmel a szériát, szerinte ugyanis ha valóban látta volna, egészen biztosan Lena Headey játékát akarta volna lemásolni.

A meghallgatáson nem csak a királyné szerepére hallgatták meg, a készítőkben felmerült, hogy Rhaenyra Targaryent is játszhatná. A castingot vezető Kate Rhodes James szerint Olivia Cooke mindkét felolvasásban remekül teljesített, de úgy döntöttek, Alicent Hightower lenne számára a testhezállóbb karakter – a felnőtt Rhaenyra Targaryen szerepét végül Emma D’Arcy kapta meg.

Cooke örült, hogy részese lehet a Trónok harca örökségének, de közben rettegett is attól, mi vár rá, hiszen korábban sosem szegeződött rá ennyire a figyelem. El is töprengett, egyáltalán akarja-e, hogy ekkorát forduljon vele a világ, a dilemmája pedig nem is meglepő: nemrég a fiatal Rhaenyra Targaryent alakító Milly Alcock is elárulta, hogy nem viseli jól a szereppel járó hirtelen jött népszerűséget, főleg, mivel nem is ismer senkit, aki hozzá hasonló helyzetbe került volna.

Olivia Cooke éppen ezért kifejezetten boldog volt, hogy a sorozat első felében nem ő, hanem még Emily Carey alakította (a fiatalabbik) Alicent Hightowert, így körülötte kisebb volt a felhajtás a premier idején, ahogyan az azt követő időszakban is. Szeptemberben viszont a sorozat cselekménye tíz évet ugrott előre, és Cooke bújt a rajongók által kevésbé kedvelt királyné bőrébe.

Bormámoros első nap

Bár elmondása szerint korábban sosem tett ilyet, a Sárkányok házának első jeleneteit úgy forgatta, hogy másnaposan érkezett a szettbe. Jimmy Kimmel műsorában árulta el, hogy csak délelőtt 11-re kellett a helyszínre érkeznie, és mivel előző nap Alan Carr brit komikus podcastjének vendége volt, úgy döntött, meglepi a házigazdát egy üveg borral. Ezt végül felbontották, az este pedig addig fajult, hogy Cooke-nak fogalma sem volt, hogyan jutott haza. Emlékei szerint otthon összefogta a haját, majd kidőlt,

reggel vette észre, hogy még a fogából is letört egy apró darab – állítása szerint a másnaposságáról senki sem tudott a stábban.

Ami a karaktert illeti, a készítők eredetileg azt mondták a színésznőnek, hogy Alicent Hightower egy olyan nő, aki Donald Trumpot támogatná, Cooke viszont nem tudott maradéktalanul azonosulni ezzel az elvárással; inkább saját utat keresett Alicent Hightowerhez, aki véleménye szerint egy megkeseredett nő, akit kifacsartak az évek. Elvégre egyszerre küzd a nőiségével, a kezében lévő hatalommal és az egyetlen barátnőjének elveszítésével, miközben a gyerekeit próbálja védelmezni, ráébredve: az apja éveken át használta gyalogként a saját politikai játszmáiban.

Mondj nemet a ruhára?

A Sárkányok házával minden bizonnyal új fejezet kezdődik Olivia Cooke életében, amihez szorosan kapcsolódhatnak vörös szőnyeges megjelenések is – amiket ő nem mellesleg ki nem állhat.

Egyszerűen utálom azt az embert, akivé az ilyen eseményeken válok. Annyira fel vagyok pörögve az adrenalintól, úgy kiabálok. De közben azt is érzem, hogy idegesítően önkritikus vagyok, mert nem akarom, hogy azt higgyék, odáig vagyok magamért.

Akár tetszik neki, akár nem, Cooke nagy valószínűséggel többé nem sétálgathat majd olyan észrevétlenül London utcáin, mint amikor a Guardian újságírójával beszélgetett még október elején. Azt ugyan nem tudni, hány évaddal számoltak a készítők a Sárkányok háza esetében, a történet eredeti szerzője, George R. R. Martin szerint négy évadot legalább megér a sztori, és mivel Alicent Hightower (bár nem látjuk) él és virul az első évad utolsó epizódjában, nem valószínű, hogy egyhamar elfelejtenénk.