Barbee terhesen bulizott a Szigeten

A hatodik hónapban járhat.

Barbee júniusban jelentette be, hogy első gyerekével várandós. Pár nappal később a Reggeliben mesélte el, hogy a negyedik hónapnál jár, és bár a rosszullétek elkerülték az első trimeszter alatt, már a várandóssága előtt is egy rejtélyes szédülés kínozta. Mint mondta, több specialistánál is járt, de nem derült ki, mi okozza a panaszát, terhesen pedig a gyógyszeres terápiát sem folytathatta.

Az énekesnő jelenleg a hatodik hónap körül járhat, a hétvégén pedig a Sziget-fesztiválról posztolt a terheshasát ölelve.

Azt hiszem, idén kimaxoltam a pocakos fesztiválozást!

– írta a fotója mellett.