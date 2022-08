Ezek a legjobb gamer kellékek 2022-ben

Mint annyi minden, a játékok, a játékélmény is komoly változásokon esett át az elmúlt évtizedek során, ami nem kis mértékben köszönhető az internet elterjedésének. Annak idején a játékosokat a különböző játéktermekben tudtuk megtalálni, ahol a flipperrel és más nyerőgépekkel játszottak. Emellett, a kisebb településeken élő játékrajongók számára az év egyik eseménye volt a templombúcsú vagy más nagyobb helyi rendezvény, ahová a játéktermesek is kitelepültek néhány napra, itt pedig lehetett püfölni a különböző gépeket, akár egy-két iskolai órát is ellógva.

Ez az élmény szépen, fokozatosan átköltözött a világhálóra. Különösen a 2000-es évek eleje óta jellemző, hogy jobbnál-jobb, vizuálisan lenyűgöző játékok készülnek, ezekhez pedig mindig jobb és erősebb számítógépekre van szükség. Ahhoz, hogy fennakadások nélkül élvezhessünk olyan játékokat mint a Prime World: Defenders, a Rock ‘N’ Roll Defense vagy pedig a GemCraft: Frostborn Wrath game key, érdemes olyan gépet beszerezni, ami rendelkezik a megfelelő konfigurációval.

A Frostborn Wrath a nagysikerű Gemcraft sorozat ötödik része, amely további funkciókkal bővíti ezt az izgalmas játékot. Ez egyben az első játék, amelyet Microsoft Windows operációs rendszerre fejlesztettek, full HD felbontással rendelkezik és sokkal látványosabb, mint az elődei. A játék során varázserővel rendelkező drágaköveket helyezhetünk el különböző tornyokban, amelyek segítségével küzdhetünk meg a gonosz lényekkel.

Persze, ma már gamernek lenni a fentiektől sokkal többet jelent. A megfelelő gép mellett egész sor egyéb kellékre is szükségünk van ahhoz, hogy a fent leírt játékot is a megfelelő minőségben játszhassunk. Nézzük a folytatásban a legfontosabb gamer kellékeket.

Megfelelő fejhallgató

A kifogástalan játékélményhez elengedhetetlen egy tökéletes füles beszerzése. Egyértelmű, ha egy igényes fejhallgatóval játszunk, ezzel nem csak azt érjük el, hogy környezetünket nem zavarják a játékból kiszűrődő effektusok, de mi magunk is sokkal jobban bele tudunk merülni a játékba, hiszen kizárjuk a külvilágot. Amire érdemes odafigyelni a fejhallgató beszerzése során, hogy az kompatibilis legyen a legtöbb eszközünkkel, illetve, ha vezeték nélküli eszközről van szó, hogy minél hosszabb ideig bírja töltés nélkül.

Nagy felbontású monitor

Ezt sem kell bővebben magyarázni. Minél jobb a kijelző, minél nagyobb annak a felbontása, annál fokozottabb a vizuális élmény, mondhatni, még a porszemet is meglátjuk a főhős sisakján. Jelen pillanatban a legjobb befektetés a 4K felbontású monitor beszerzése. Ha megengedheted magadnak, a legjobb, ha a kijelző legalább 28 inches, ezeknek a válaszideje ugyanis már 1 másodperc körül van és a frissítési gyakoriság is megfelelő.

Kell a memória is

Az online játékok evolúciójával nem csak azok minősége, felbontása, vizuális és hangeffektusai lettek jobbak, de ezzel együtt jár a játékok méretének növekedése is, ami pedig olyan számítógépet igényel, ami rendelkezik elegendő tárhellyel, memóriával, hogy ezek a játékok fennakadásoktól mentesen tudjanak működni. Ezért a legjobb külső SSD beszerzése, amely a megfelelő méretűre bővíti a gép kapacitását.

A virtuális valóság

A játékiparba, sőt egyre több egyéb területre is betör a virtuális valóság, vagyis a különböző VR-eszközök. Ezek segítségével, az Avatar című filmben tapasztaltakhoz hasonló élmény biztosítható. Valóban ki tudsz szakadni a hétköznapi élet szürkeségéből és teljes mértékben átadni magad a játékélménynek. Ma már nagyszerű VR-szettek kaphatók, ráadásul egyre inkább elérhető áron. Vagyis, ha szeretnéd csúcsra járatni a gamer élményt, szerezz be egy ilyen cuccot.