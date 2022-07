Gonda Kata már túl van a várandóssága felén, de még mindig vállal akciójeleneteket

Gonda Kata, a Keresztanyu színésznője tavaly nyáron ment hozzá kedveséhez, az ugyancsak színész Kenderes Csabához. A pár jelenleg első közös gyerekét várja, a színésznő viszont várandósan sem riad vissza az akciójelenetek forgatásától. Egyelőre a hasát is el tudja még takarni, sorozatbéli karaktere ugyanis egyelőre nem néz anyai örömök elé.

– magyarázta a Fókuszban színésznő, akit szerencséjére nem kínoztak rosszullétek, így mondhatni zavartalanul tudott dolgozni az első trimeszter alatt is.

Lesznek aukciódúsabb jeleneteim is, de hát ezeket természetesen trükkfelvétellel, meg hát nagyon profin megoldottuk. Úgy, hogy biztonságban lehessek én is meg a picim is