Osváth Zsolt külföldre költözne párjával, ha itthon nem tudnak gyereket örökbe fogadni

A hvg.hu szólaltatta meg Osváth Zsoltot, miután az országgyűlési választásokat követően az influenszer arról beszélt, a politikai szerepvállalását háttérbe szorítja.

Osváth szerint annak, hogy párjával esetleg külföldre költöznek, pont annyi esélye van, mint bárki másnál.

– fogalmazott, hozzátéve, korábban már tervezték az örökbe fogadást, el is indították volna a folyamatot, de meghoztak egy törvényt, mely kimondta, egyedülálló szülők csak miniszteri ellenjegyzéssel fogadhatnak örökbe.

A kormány részéről nem is rejtették véka alá, hogy ez azért van, hogy a melegek számára bezárják a kiskaput. Benne vagyunk egy Facebook-csoportban, ahol sok olyan szivárványcsalád van, akik azóta nem jártak sikerrel. Sokunkat már a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattól lebeszélnek az örökbe fogadásról, mert nem akarják, hogy csalódjunk a visszautasításkor. Azt javasolják, hogy ne is kezdjünk bele. Velünk is ez történt, egy szociális tanácsadó mondta azt, hogy ismeri a lelkivilágunkat, ne kezdjünk el reménykedni.