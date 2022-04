Görgényi Fruzsina akár miniruhában is érkezhetett volna a Reggelibe, mert szerinte Papp Gergő úgyis szereti a szép lányokat

Saját bevallása szerint túl fáradt volt ahhoz, hogy felelősséget tudjon vállalni azért, amiket mond.

Görgényi Fruzsina egy háromhónapos lakásfelújításon van túl. Jó ideje dobozokból él, a mai lesz az első éjszaka, amit az új lakásában tud eltölteni. A színésznő a Reggeli stúdiójában arról számolt be, hogy nagyon elfáradt az elmúlt időszakban, ennek fényében már a beköszönése után is kénytelen volt magyarázkodni.

Dobozókból élek most még, és tegnap este elhatároztam, hogy azt a ruhát fogom ma felvenni, ami elsőként kijön az egyik dobozból, és kihúztam a flitteres miniruhámat. Utána még kutattam egy kicsit. Örültél volna, mert te szereted a szép lányokat. Vagyis, gondolom!

– mondta Papp Gergőnek, aki ugyan egyetértett, a színésznő szabadkozni kezdett, mondván, semmiért nem vállal felelősséget, amit mond, annyira fáradt.

Mint kiderült, Görgényi a Corvin-negyedbe költözött, és bár hiányzott neki a zsüzsgés, most már vágyik egy kis pihenőre – főleg azután, hogy a közelmúltban össze is koccant egy másik kocsival, bár hozzátette, hogy önhibáján kívül, és a másik sofőr el is ismerte, hogy ő volt a vétkes.