Egy nap alatt 13 ezer dislike-ot kapott Kulcsár Edina új videóklipje

Lassan eléri az egymilliós megtekintést.

Jó ideje már, hogy beharangozta új videóklipje érzekését Kulcsár Edina, aki azt ígérte, hogy ezzel a dallal megértjük majd, mi történt a szerelmi életében, ami egy ideje lázban tartja az embereket. Januárban jelentette be, hogy férjével, Szabó András Csutival elválnak, de két közös gyereküket továbbra is együtt nevelik majd. Alig egy héttel ezután pedig már arról írt Instagram-oldalán, hogy újra szerelmes, méghozzá egy G.w.M nevű rapperbe, akivel jelenleg egy párt alkotnak. Kulcsár Edina szerint elsősorban a zene hozta össze őket egymással, ahogy G.w.M írta azt a dalt is, amit a szépségkirálynő felénekelt, és amihez klipet is forgattak.

Az Egyetlen szó című dalt január 24-én, délután ötkor töltötte fel új YouTube-csatornájára, és arra voltunk kíváncsiak, hogy huszonnégy óra alatt mennyien nézik meg a klipet. A platform adatai szerint egy nap elteltével kicsivel több mint 807 ezer felhasználó volt kíváncsi a videóra, ami elég jó teljesítmény és minden esély megvan arra, hogy nemsokára átugorja a milliós megtekintést.

Annak ellenére, hogy a YouTube eltörölte a dislike-ok számát a videók alatt – ezen ByeAlex fel is háborodott – egy egyszerűen letölthető, internetes bővítménnyel bárki megtekintheti, hogy hogyan áll ez a számláló, ami Kulcsár Edina videóklipje alatt 13 ezret mutat. Ez háromezerrel több annál, mint amennyien a like gombra kattintottak. Erre amiatt voltunk nagyon kíváncsiak, mert Kulcsár Edina letiltotta a kommentelés lehetőségét mind YouTube, mind pedig Instagram-oldalán, így nem igazán lehet tudni, hogy mit gondolnak a követői a dalról, amiről korábban már mi is írtunk.