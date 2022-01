Rácz-Gyuricza Dóra szerint ha előbb találkozik Rácz Jenővel, nem biztos, hogy még együtt lennének

Rácz Jenő felesége, Rácz-Gyuricza Dóra a napokban interjú formájában mesélt főként olyan témákról, mint a várandóssága vagy éppen a házassága. Rácz Jenővel még A Konyhafőnök műsorban ismerkedtek meg 2019-ben, azóta alkotnak egy párt. Az esküvőjüket követően pedig bejelentették, hogy első közös gyereküket várják, egy kislányt, akit Kamillának neveznek majd. Az interjúban beszélt egy kicsit arról is, hogy hogyan érezte magát azelőtt, mielőtt megismerte volna Rácz Jenőt.

Kiderült, hogy sokszor szóba kerül, hogy mi lett volna, ha máshogy alakulnak a dolgok az életükben, és arra jutottak, hogy egyáltalán nem biztos, hogy most együtt lennének.

Az az igazság, hogy volt részem mindenben, amit egy párkereső lány átél. Én is választottam borzasztóan, és fogadtam el olyan szituációkat, amiket ma már biztosan nem, sőt, azt se fogadnám el, ha csak egy barátnőmmel történne, nemhogy velem. De utólag visszagondolva minden egyes ilyen melléfogás és negatív dolog kellett, mert ez vezetett ahhoz, hogy most meg tudjam becsülni mindazt a jót, ami Jenőben megvan. Sokat beszélgettünk vele arról, hogy mi lett volna, ha előbb találkozunk, és valószínűleg akkor már nem lennénk együtt. Vagy az is lehet, hogy nem is érdekeltük volna a másikat, ha mondjuk tíz éve találkozunk.