Puskás Peti: Mit vétettem, hogy egy idősebb generáció megmondóembereinek célpontjává váltam?

Ahogyan arról lapunk elsőként beszámolt pár hete, a Partizán megasztáros különkiadásában Bakács Tibor kemény kritikával illette Puskás-Dallos Petit. Bakács akkor úgy fogalmazott, az énekes felfedezésével lehet, hogy mellényúltak.

Egyébként nincs baja az X-Faktorban is mentorkodó Puskással.

Puskás erre úgy reagált:

Legutóbb Puzsér Róbert szólalt fel az énekes ellen, akinek Majka kelt a védelmére. Puskás megköszönte a támogatást, egyúttal azon filozofált, miért haragszanak rá ennyire egyes kritikusok.

Sokat gondolkodtam a napokban-hetekben, hogy vajon mit vétettem, hogy egy idősebb generáció megmondóembereinek célpontjává váltam, de ami talán fontosabb: szeretném megköszönni azt a rengeteg kedves gesztust, amit kaptam személyesen vagy üzenetben a családomtól, a barátaimtól, a kollégáimtól és tőletek. Hogy voltak, akik időt szántak arra, hogy nyilvánosan kifejezzék szeretetüket irántam, úgyhogy ezúton is köszönöm a feleségemnek, Alex és Majka barátomnak, régi cimboráimnak és ismeretlen ismerőseimnek, hogy úgy érezték, a betyárbecsületük azt kívánja, hogy helyettem is megszólaljanak, még ha egy online térben zajló konfliktusba is keverednek ezáltal. Sok kéretlen feszültséget okozott ez számomra, de még több megható visszajelzést kaptam, amiért tényleg nagyon hálás vagyok mindenkinek!