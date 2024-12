Videó készült arról, ahogy egy ember munkába megy – és a kommentelők hüledeznek

Több mint két és fél millió megtekintésnél jár az a videó, amin mindössze annyi látható, hogy egy ember bemegy a munkahelyére.

Egy kínai férfi timelapse végig megmutatta, ahogy csungkingi otthonából elindulva, folyamatosan lefele haladva végül bejut az irodába.

A város szerkezetéről, építészetéről is sokat elmondanak a képek, ahogy a főhős végtelen lépcsősoron ereszkedik lefelé lakónegyeden, piacon és forgalmas utcákon keresztül. Amikor már hinnénk, megérkezett, metróra száll.

Man shows how far down he has to go to get to work in Chongqing, China pic.twitter.com/GBipGKVeoo

— non aesthetic things (@PicturesFoIder) December 11, 2024