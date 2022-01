Britney Spears húga az énekes gyámságról: Még most sem értem teljesen, hogy mi történt

Előszőr szólalt meg azóta, hogy apjuk lemondott Britney Spears gyámságáról.

2021-ben jelent meg több dokumentumfilm is Britney Spears gyámságának ügyével kapcsolatban, ahogy egyre népszerűbb lett a Free Britney nevezetű mozgalom, mely azt szorgalmazta, hogy Britney Spears megszabaduljon apja gondnoksága alól, aki végül lemondott erről a pozíciójáról. Britney Spears húga, Jamie Lynn Spears azóta most először adott interjút, amelyben néhány szót ejtett nővére gyámságáról is.

A gyámság kezdetén én tizenhét éves voltam, és gyereket vártam. Nem értettem, hogy mi történik, ahogy nem is tudtam arra koncentrálni, mert a babámmal foglalkoztam. Akkor éppen olyan keveset értettem ebből az egészből, mint most.

Ezután arról beszélt, hogy sosem folyt bele a gyámságának ügyeibe, sőt, még segített is nővérének mindenben, amiben tudott, például beszélt a jogi csapatával.

Még mindig ugyanúgy szeretem a nővéremet. Mindig is támogattam, és a legjobbat akartam neki. Ezt ő is tudja. Szóval, nem értem, hogy miért vagyunk ebben a helyzetben

– utalva arra, hogy nemrég Spears Instagram-oldalán üzent arról, nem kíváncsi a családjára, beleértve a húgát is.