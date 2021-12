Kristin Davist sokkolta, hogy ennyi bántó kommentet kapott külseje miatt

Pedig a Szex és New York folytatásában is egy ötvenes éveiben járó nőt alakít.

December elején jelent meg a Szex és New York folytatása, az És egyszer csak…, melynek forgatásán Kim Cattrall kivételével az összes főszereplő részt vett. A sorozatbeli karaktereik mind az ötvenes éveikben járnak, ettől függetlenül rengeteg kritikát kaptak a színészek a kinézetük miatt. Sarah Jessica Parker őszülő haja például már a forgatás elején beszédtémává vált. A sorozatról írt kritikánkat ebben a cikkben olvashatja.

A Charlotte karakterét alakító színész, Kristin Davis a Sunday Times Style magazinban véleményezte az őt ért kritikákat, melyekben a külsejét támadták.

Mindenki kommentelni akar, akár jót, akár rosszat a hajunkról, az arcunkról, vagy valamelyik testrészünkről. Sokkoló volt, hogy ennyire intenzíven foglalkoznak a külsőnkkel. Mérges vagyok, és nem szeretnék állandóan az lenni, de düh van bennem.

Ezután arról is írt, hogy a Szex és New York sorozat idején is folyamatosan az foglalkoztatta az embereket és magazinokat, hogy éppen hogy néznek ki és milyen formában vannak. Ez nagyon zavarta, és azóta sem tudott hozzászokni a kritikákhoz.