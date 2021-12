Munkájáról mesélt a szexuális segédeszközöket tesztelő nő

Az 56 éves indianai Edwina ezzel foglalkozik főállásban.

Különleges munkát végez az indianai Edwina Caito: az 56 éves nő főállásban szexuális segédeszközöket tesztel.

Postai csomagban érkezik meg hozzá az aktuális játékszer, amit ki kell próbálnia, majd egy weboldalon és egy youtube-csatornán kell beszámolnia a tapasztalatokról.

A tesztelés során először is az eszközök minőségével, szerkezetével ismerkedik – majd pedig rátér a funkciók vizsgálatára (például, hogy hány sebességi fokozata van a kelléknek).

Caito a Sun Online-nak elmesélte: egy jobb napon ki sem mozdul a hálószobájából; és 4-5-6 orgazmust él át a munkavégzés közben. Párja nem rajong Edwina munkájáért: a konzervatív nevelést kapott férfi ugyan tiszteletben tartja, hogy különleges karriert talált magának, azonban nem csatlakozik hozzá a tesztelési folyamatok során.

A nő apja azonban sokkal nyitottabb: Caito elmondása szerint a 80 éves apa mindig megkérdi tőle, milyen új darabok vannak a gyűjteményében.

A segédeszköz-tesztelő nyíltan beszél családjával a munkájáról és az önkielégítésről is – lányai úgy nőttek fel, hogy a szexuális segédeszközök használata teljesen természetes, már a szüzességük elvesztése előtt volt vibrátoruk.

A nő szerint már csak azért is előnyös a kellékek alkalmazása, mert ha ismered a tested, tudod, mire indulsz be, és ezirányú tapasztalataidat azután a partnereddel is meg tudod osztani.