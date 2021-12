Németh Kristófnál elszakadt a cérna A Konyhafőnök VIP-ben: Befejezed a basztatást?

Okozott némi feszültséget a csapatmunka.

Jövő héten már a döntő hetével jelentkezik A Konyhafőnök VIP, a versenyzőknek azonban addig is egyre nagyobb nyomás alatt kell teljesíteniük. Az egyéni munka után, most ismét csapatban kell együttműködniük, aminek ahogy eddig, most is az lett a vége, hogy mindenki mindenkivel ordibált a nagy kapkodásban.

Míg Tóth Vera sírva hagyta el a stúdiót, addig Németh Kristóf káromkodásban tört ki, miután Görög Zita feladatot adott neki.

Figyelj, befejezed a basztatást? Normális vagy bazmeg?

– tette fel a költői kérdést a színész.