Trump azt ígéri, elnöksége első napján kegyelmet ad a Capitolium ostromlóinak

Donald Trump a novemberi elnökválasztásokon aratott győzelme óta adott első nagyinterjújában megismételte választási ígéretét, miszerint megkegyelmez a Capitolium elleni 2021 eleji támadásban részt vevő támogatóinak. Az NBC Meet the Press c. műsora vezetőjével, Kristen Welkerrel folytatott beszélgetésben megduplázta a tömeges deportálásokra és a vámokra vonatkozó ígéreteit is – ez utóbbiak közül elismerte, hogy az amerikaiaknak többet kell majd fizetniük, pedig a kampány során nagyban épített azokra a választókra, akik a magas árakra panaszkodtak.

„Nagyon gyorsan fogok cselekedni. Első nap” – mondta Trump az interjúban, azt állítva, hogy a Capitolium elítélt támadói egy »nagyon gonosz rendszer« áldozatai, utalva az igazságszolgáltatásra, mely ugyebár magát Trumpot is elítélte már. A leendő elnök azt mondta, hogy lehetnek kivételek a kegyelmi kérvényei alól a Capitolium elleni támadás miatt. Amikor Trumpot a rendőrökre támadó capitoliumi támadókról kérdezték, azt mondta, hogy „nem volt más választásuk”. Azt is állította, hogy az egyénekre nyomást gyakoroltak, hogy elfogadják a bűnösségüket:

„Az egész életüket tönkretették” – mondta róluk Trump, aki tagadta, hogy utasítaná új kormánya kinevezettjeit, hogy tartóztassanak le olyan választott tisztségviselőket, akik részt vettek a Capitolium-üggyel kapcsolatos nyomozásban, amely miatt szövetségi büntetőjogi vádakat emeltek ellene is. De azt azért megjegyezte Welkernek: „Őszintén szólva, börtönbe kellene menniük”.

Több mint 1250 embert ítéltek el a január 6-i ostrom ügyében, közülük legalább 645 embert ítéltek börtönbüntetésre, néhány naptól 22 évig terjedő időtartamra. Pénteki ítélethirdetése során a New York-i Philip Sean Grillo, a Capitolium egyik támadója gúnyosan azt mondta az ügyében eljáró szövetségi bírónak: „Trump úgyis meg fog kegyelmezni”. Grillo egy év börtönbüntetést kapott, és elrendelték, hogy azonnal vegyék őrizetbe.

Az interjúban továbbá Trump megerősítette tervét, hogy védővámokat vezet be az Egyesült Államok néhány legnagyobb kereskedelmi partnerétől származó importárukra, és azt mondta, nem tudja garantálni, hogy az amerikai családok nem fognak többet fizetni a terve miatt.

Újra megismételte azt is, hogy nem hajlandó elismerni, hogy Joe Biden tisztességesen legyőzte őt a 2020-as választásokon, és azt állította, hogy most novemberben azért tudott nyerni Kamala Harris ellen, mert a különbség „túl nagy volt ahhoz, hogy manipulálni lehessen”.

A tömeges kitoloncolási terveiről Welker a vegyes bevándorlói státuszú családokról kérdezte Trumpot. Trump azt sugallta, hogy az Egyesült Államokban legálisan élő bevándorlók veszélyben vannak, ha családtagjaik engedély nélkül élnek az országban. „Nem akarok családokat szétszakítani, ezért az egyetlen módja annak, hogy ne szakítsuk szét a családot, az, hogy együtt tartjuk őket, és mindannyiukat vissza kell küldenünk” – mondta Trump a Guardian szerint.