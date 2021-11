Sztárban Sztár leszek!: Csiszár István lett a győztes

A dobogósok sorrendje okozott némi meglepetést.

Vasárnap este véget ért a Sztárban Sztár leszek! második évada is. A nyolcadik élő adásban öt finalista állt színpadra egy önálló és egy duett produkcióval. A mesterek ezúttal nem pontoztak, így a végeredmény a nézőkre volt bízva. A két forduló után lezárták a szavazás első körét és kiderült, hogy Hadas Alfréd végzett az ötödik helyen, a negyedik pedig Pál-Baláž Karmen lett.

A maradék három versenyzőn túl tehát Majka, Pápai Joci és Köllő Babett is izgulhattak, mert mindegyiküknek maradt egy-egy versenyzője, akiknek a sorrendjéről egy második körös szavazás döntött. Ez okozott is némi meglepetést, ugyanis a bronzérmes Gábor Márkó lett, aki négy heti győzelmet tudhatott magáénak az elmúlt hetekben és akit a műsor nagy esélyesének tartottak sokan. Mestere, Pápai Joci csak a verseny végén mondta el, hogy énekese egész héten betegségével küzdött, ami a döntős előadásokra is rányomta a bélyegét.

A győzelem végül a tehetségkutató legfiatalabb és legidősebb versenyzője között dőlt el. A második helyet a 16 éves Szakács Szilvia szerezte meg, a

Sztárban Sztár leszek! nyertese pedig Csiszár István lett.

A mesterek és a korábbi versenyzők véleménye szerint, Csiszár a fináléban nyújtotta a legjobb alakításait. Először Freddie Mercuryként énekelt, majd Miklósa Erika oldalán Zámbó Jimmyként állt színpadra. Mindkettő után álló tapsot kapott.