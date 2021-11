Rácz-Gyuricza Dóráék már ki is találták születendő gyerekük nevét

Sőt, Rácz Jenő állítólag már a megismerkedésük után tudta, milyen nevet választ majd.

Rácz Jenő és felesége, Rácz-Gyuricza Dóra november elején, ultrahang fotókkal jelentették be, hogy első gyereküket várják. Néhány nappal később leélőzték a babaváró bulijukat, ahol az is kiderült, hogy lányuk fog születni. A kicsi nevén pedig nem is kellett sokat gondolkodniuk, mert Gyuricza Dóra elmondása szerint, a párja már a kapcsolatuk második hónapjában közölte elképzeléseit.

Nekem a második nevem az Kamilla és amikor még csak kettő hónapja voltunk együtt a Jenővel, akkor valamit kérdeztem tőle viccből, hogy »mit csinálnál, ha a gyerekünk ezt meg ezt csinálná« és mondta, hogy »Rácz Kamilla, azonnal menj a szobádba.« Ő ezt már kitalálta akkor

– mesélte az Ébredj velünk adásában a kismama.