A pillanat, amikor egy kútba esett cica szemtől szembe kerül az őt üldöző leopárddal

Egy nagyjából tíz méter mély kútba esett egy leopárd az indiai Mahárástra állam egyik falujában, miközben egy macskát üldözött, és végül mindketten a mélyben rekedtek. A falusiak pedig videóra vették, hogy mi történt a házi cicával, amikor a kút mélyén csapdába esve szemtől szembe került az őt üldöző nagyragadozóval.

A videót az ANI indiai hírügynökség osztotta meg a Twitter-oldalán.

#WATCH | Maharashtra: A leopard and a cat come face-to-face after falling down a well in Nashik

“The leopard fell in the well while chasing the cat. It was later rescued and released in its natural habitat,” says Pankaj Garg, Deputy Conservator of Forests, West Nashik Division pic.twitter.com/2HAAcEbwjy

— ANI (@ANI) September 6, 2021