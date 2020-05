Videó: leopárdot ijesztett el a béka

Különleges videót osztott meg Szuszanta Nanda, az Indiai Erdészeti Szolgálat munkatársa – írja az IFLScience. A felvételen egy leopárd látható, ahogy egy nagy testű békát közelít meg.

A videón a nagymacska igen óvatosan nyúl az agresszívan védekező békához, a leopárd pedig végül úgy dönt, hogy inkább magára hagyja a kiszemelt zsákmányt.

Azt nem tudni, hogy a felvétel hol készült, illetve hogy milyen fajhoz is tartozik a hatalmas béka – elképzelhető, hogy a jelenetet egy állatkertben rögzítették. A leopárdok Afrika és Ázsia több régiójában is megtalálhatóak, a videón látható kétéltű pedig leginkább egy afrikai ökörbékára hasonlít.

Times are changing…..

Unbelievable fight between a frog & leopard. And see who wins😊

🎬Science Girl pic.twitter.com/g8kqnBLDcr

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 21, 2020