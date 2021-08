Rózsa Györgyöt hazaengedik a kórházból

Júliusban tört el a csípője.

Július közepén szirénázó mentő szállította kórházba Rózsa Györgyöt, akinek egy rossz esés miatt eltört a csípője. A Bors beszámolója alapján műtéten esett át, de a balesete után is folyamatos fájdalmai voltak. Most a Blikknek mesélt állapotáról, elmondta, hogy mankóval már több métert is meg tud tenni egyedül, és ha minden jól alakul, a következő héten már a kórházból is kiengedik.

Már egy mankóval megyek, és alig vannak fájdalmaim. Kedd reggel megvizsgálnak, hogy minden csont jól forrt össze, és ha igen, mehetek is haza. A folyosón, ami jó harminc méter, már egyedül tudok menni, és bár a zuhanyzás is jól megy, az ápoló kint vár a fürdő előtt, nehogy baj történjen. Már nagyon várom, hogy hazamenjek és otthon gyógyuljak. Év végére szeretném, ha se mankó, se bot nem kéne már. Bevallom, félek, nehogy újra elessek, mert annak már súlyos következményei is lehetnek, de próbálok nem erre gondolni

– mondta.