Megszületett Bereczki Zoltán és Bata Éva kislánya

A színész elárulta a nevét is.

A színészpáros néhány napja posztolt arról, hogy „lassan végéhez ér a kilenc hónapos utazásuk” és új fejezet kezdődik az életükben közös gyerekük érkezésével. Bereczki Zoltán mindehhez egy fotót is készített a gyerekszobában, ebből lehetett sejteni, hogy Bata Évával kislányuk fog születni. Az elmúlt hónapokban ugyanis semmilyen információt nem árultak el a terhességről és babájukról.

A Blikk információja szerint már meg is született a pár gyereke, amiről Bereczki maga számolt be a közönségének. A szombat esti Városmajori Szabadtéri Színpadon tartott koncertjére ugyanis a szülőszobáról érkezett, így azonnal megosztotta a rajongóival a jó hírt, sőt azt is, hogy a kislány a Flóra nevet kapta.