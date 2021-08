Úgy tűnik, hogy ismét kislánya születik Bereczki Zoltánnak

Kilenc hónapig titkolták.

Bereczki Zoltán és párja, Bata Éva februárban jelentették be, hogy közös gyereküket várják és azóta gyakorlatilag nem is kommunikáltak a terhességről, ahogy egyébként a magánéletükről sem szoktak beszélni. Most azonban már csak napok vannak hátra a szülésig és a színész által megosztott fotóból nagyon úgy tűnik, hogy kislányuk fog születni.

Lassan a végéhez ér ez a kilenc hónapos utazás és kezdődik egy új…

– írta posztjában Bereczki, aki a babaszobában készített egy szelfit.

Bata Éva egy június végi interjúban még nagyon titkolta babája nemét, de a rózsaszín fal, a rózsaszín babafészek és a rózsaszín plüss unikornis miatt erős a gyanúnk, hogy elárulták magukat.