A jelmezében fotózta le a lányát.

John Travolta Instagramra töltötte fel a fotót, amin a 21 éves lánya, Ella Bleu Travolta látható egy elég élénk, masnival ellátott ruhában. A színész a bejegyzésben leírta, büszkeséggel tölti el, hogy lánya színész feladatot kapott, merthogy Alice Csodaországban rajzfilm élőszereplős változatában szerepelhet. Azt is elmondta, hogy a film a Get Lost nevet kapta. Ella Bleu Travoltának nem ez lesz az első filmszerepe, feltűnt például a 2018-as Gottiban is.