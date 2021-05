Az oroszok beelőzik Tom Cruise-ékat az űrben forgatott mozik harcában

„Mr. Cruise, a feladata, már amennyiben vállalja, hogy megelőzze Oroszországot a projektben.”

Az régóta köztudott, hogy Tom Cruise a NASA-val együtt az űrben forgat majd filmet valamikor 2021 őszén, a projekt mögött Elon Musk is ott áll. Úgy tudni, októberben lövik ki Cruise-t és Doug Liman rendezőt a Nemzetközi Űrállomásra.

Tudni lehet azt is, hogy Oroszország sem akar lemaradni az amerikai filmipar mögött, így ők is készítenek egy űrben forgatott filmet, a Guardian most arról írt, az Orosz Szövetségi Űrügynökség, más néven Roszkozmosz hamarabb megy az űrállomásra, egész pontos dátum is van már. 2021. október 5-én szállnak fel, Julia Pereszild színésznő lesz a főszereplő, a film a Challenge címet viseli.